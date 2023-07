Presidente da Prohab recebe equipe da CDHU e Programa Casa Paulista

O Presidente da Prohab, Rodson Magno, recebeu nesta semana, juntamente com a Diretora de Projetos da Prohab, Giovana Gobatto Balanco, a assessoria técnica do CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e Programa Casa Paulista, Diogo Marques e João Pedro Volpato, para conhecerem as áreas institucionais disponíveis em São Carlos para a construção das novas moradias, que poderão ser casas ou apartamentos.

De acordo com Rodson, seis áreas foram visitadas e até quatro serão escolhidas para a construção das moradias populares. “Primeiramente levantamos as áreas, os técnicos farão o estudo e dentro de um mês poderemos divulgar quais serão aproveitadas no programa de habitação popular”.



No mês de março deste ano foi realizado um cadastro habitacional, através da Prefeitura Municipal de São Carlos e Prohab, que teve como objetivo levantar o déficit habitacional do nosso município, resultando em 16 mil cadastros de pessoas interessadas em participar do programa habitacional. Com isso, será utilizado do processo 21058/2013 da Prefeitura, que acresce dispositivo ao artigo 131 da Lei 18053/2019 do Plano Diretor, que autoriza a destinação de áreas institucionais visando a realização de programa de habitação de interesse social.

“A desafetação tem base em decisão da ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, sobre destinação de áreas ocupadas por núcleos habitacionais destinados à população de baixa renda, visando à sua regularização, e a implantação de programas habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Estamos ansiosos para a escolha das áreas, posso garantir que suas localidades são excelentes e já possuem toda infraestrutura necessária para uma pessoa morar, em breve teremos novidades. Quero agradecer o Deputado Federal Fernando Marangoni por todo apoio e atenção que tem dado ao nosso município”, completa o Presidente da Prohab.

