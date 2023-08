Presidente da Finep vem a São Carlos falar sobre a retomada de investimentos em inovação - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos em Inovação e Pesquisa (Finep), Celso Pansera, cumprirá agenda em São Carlos no dia 17 de agosto a convite do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) regional São Carlos. Ele estará acompanhado do seu chefe de gabinete, Fernando Peregrino, do assessor da presidência, Wanderley de Souza, e do coordenador de comunicações, André Godoy.

Ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Finep é a principal empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades e institutos tecnológicos.

Pansera foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no segundo governo Dilma Rousseff, viabilizou o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem extensa atuação no setor e uma série de ações que visam aproximar a universidade do setor privado. É natural do Rio Grande do Sul e foi deputado federal pelo Rio de Janeiro de 2015 a 2019.

Além da agenda no Ciesp São Carlos às 16h30, cuja participação é aberta ao público com confirmação de presença até o dia 16/08 (16 3368 1037 ou whatsapp 16 99783 3365), Pansera visita a XMobots, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Universidade de São Paulo (USP) e a Embrapa Instrumentação.

No Ciesp, Pansera falará sobre o papel da Finep na retomada do fomento à inovação para industriais e também para um conjunto de representantes de startups. São Carlos, conhecida pelo alto número de professores doutores por habitante, 1 para cada 100, também ostenta números impressionantes de startups e empresas de base tecnológica.

Segundo o levantamento Report Sanca Hub – mapeamento do ecossistema de empreendedorismo, tecnologia e inovação – feito em 2023 pela Liga de Empreendedorismo de São Carlos (LESC), projeto de extensão universitária que reúne alunos e ex-alunos da UFSCar e USP, a cidade tem uma startup para cada 1.093 habitantes, enquanto no Brasil existe uma para cada 33 mil habitantes. São Carlos supera Israel, referência na área, cuja relação é de 1 /1.400 habitantes. Mais em www.reportsancahub.com.br.

XMobots – Instalada em São Carlos desde 2011 e com 330 funcionários, a XMobots, empresa que o presidente da Finep irá visitar, é a maior da América Latina na fabricação, desenvolvimento e operação de sistemas não tripulados aéreos, os Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs) ou drones, excetuando o segmento de guerras. A empresa pretende atingir 600 colaboradores até o final do ano. Atualmente, do total de colaboradores, pelo menos 100 são engenheiros oriundos da UFSCar, USP e demais universidades brasileiras.

