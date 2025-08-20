Presidente da Câmara de Descalvado visita São Carlos para conhecer sistema de medicamentos

A presidente da Câmara Municipal de Descalvado, Vanisse Rodrigues Gonçalves, esteve em São Carlos nesta quarta-feira (20) para conhecer o sistema de logística da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo foi avaliar o modelo de gestão e sugerir melhorias ao sistema atualmente utilizado em Descalvado.

Recebida pelo secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, Vanisse visitou o almoxarifado que abastece Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs) e a Farmácia de Alto Custo. Em São Carlos, os moradores podem consultar online, com atualização a cada 24 horas, a disponibilidade de medicamentos em cada unidade.

Segundo Pilha, a tecnologia já reduziu em quase 30% o desperdício, ao permitir maior controle de validade e estoque. “É economia direta para o município e mais eficiência no atendimento”, afirmou. O secretário destacou ainda que receitas do SUS podem ser usadas em qualquer farmácia da rede municipal.

A presidente Vanisse elogiou o modelo e disse que pretende sugeri-lo à realidade de Descalvado. “Queremos otimizar a logística, reduzir desperdícios e melhorar o acesso dos moradores”, declarou.

Além dos medicamentos, o almoxarifado de São Carlos também armazena mais de 400 itens de material odontológico e 210 itens hospitalares, destinados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Participaram da visita o secretário adjunto de Saúde, Wander Bonelli, o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, José Vitor Bassetto, e a chefe da Seção de Logística de Medicamentos, Mariana Passoni.

SISTEMA – Os moradores de São Carlos podem acessar o sistema de forma rápida, direto pelo site da Prefeitura de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br) ou por meio do link: https://winest-pmsc.humanconcierge.com.br/posicaoEstoqueSimples/.

Ao entrar na plataforma, basta informar o nome genérico do medicamento (princípio ativo), selecionar a unidade de farmácia desejada e clicar em "filtrar" para consultar os itens disponíveis. Os medicamentos disponíveis estão listados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) e no Programa Dose Certa, em parceria com o Governo do Estado.

Confira as farmácias da Rede Municipal de Saúde que operam com o sistema:

1 - UBS Parque Delta – Rua Pedro Cavarette, 151 – Jardim Parque Delta;

2 - USF Itamaraty/São Rafael – Av. João de Lourenço, 40 – Maria Stella Fagá;

3 - UBS Botafogo – Av. José Pereira Lopes, 1650 – Jardim Botafogo;

4 - UBS Cidade Aracy – Rua Sebastião Lemos, 426 – Cidade Aracy;

5 - UBS Redenção – Rua Desembargador Júlio de Faria, 1700 – Vila Redenção;

6 - UBS Santa Felícia – Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, 1430 – Santa Felícia;

7 - UBS Vila Isabel – Rua Vicente de Carvalho, 566 – Vila Isabel;

8 - USF Jockey Clube/Guanabara – Rua Rio Araguaia, 750 – Jockey Clube;

9 - USF Zavaglia – Rua Dep. Antônio Donato, 340 – Jardim Zavaglia;

10 - USF Distrito Água Vermelha – Rua Bela Cintra, 05 – Água Vermelha;

11 - USF Distrito Santa Eudóxia – Rua Cristóvão Martineli, s/n – Santa Eudóxia;

12 - UBS Vila São José – Av. Araraquara, 422 – Vila Brasília;

CAIC – Av. São Carlos, 3392 – Tijuco Preto;

13 - Farmácia do Componente Especializado (Alto Custo) – Rua José Bonifácio, 889 – Centro.

