Presidente da Acisc visita Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal de São Carlos

Ao lado do secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Antônio Gardini, o presidente da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), José Fernando Domingues, visitou na manhã desta terça-feira, 30, o Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal de São Carlos (CCO).

Localizado na Base Avançada “Edélcio Leme de Almeida”, ao lado do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, a central funciona 24 horas com acesso às 53 câmeras distribuídas por toda a cidade e atendendo as demandas do telefone 153, da central de alarmes e dos rádios da corporação.

De acordo com Samir Gardini, a entidade foi muito importante na renovação do sistema de monitoramento por câmeras a cidade. “Agradeço ao presidente Zelão e a todos os comerciantes associados da Acisc, por essa parceria. Esse novo Centro Operacional, que é um modelo para região, tem muito investimento da Acisc e só temos que agradecer”, comentou.

O secretário ressaltou que a sua pasta está desenvolvendo um sistema de monitoramento nos rios para gerar alertas aos comerciantes. “Enfim, a ideia é ajudar o comerciante da cidade como um todo e, cada vez mais, investir em tecnologia. O prefeito Airton Garcia nos deu total autonomia para trabalhar e temos uma equipe de tecnologia dentro da Secretaria que é muito eficiente”, relatou.

Zelão elogiou o novo CCO da Guarda Municipal e ressaltou que grande parte da área comercial está sendo monitorada. “A gente pode observar que grande parte da área comercial já está sendo monitorada. Isso é muito importante, porque é uma área que também tem sim muito atingida pela criminalidade”, comentou.

O presidente ressaltou que a intenção é estender esse monitoramento para outros bairros. “A gente espera que essa cobertura seja ampliada e, evidentemente, que a Acisc vai viabilizar mais alguns recursos para que esse monitoramento seja implantado também em outros bairros da cidade”, destacou.

O Centro de Controle também já é integrado ao Detecta, sistema de monitoramento inteligente, o maior Big Data (conjunto de informações armazenadas) da América Latina, que integra bancos de dados das polícias paulistas, como os registros de ocorrências, Fotocrim (banco de dados de criminosos com arquivo fotográfico), cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Departamento Estadual de Trânsito, registro de veículos furtados, roubados e clonados. No total o sistema de videomonitoramento de São Carlos é composto por 53 câmeras de vídeo e 7 radares de velocidade com sistema OCR (Optical Character Recognition), tecnologia para reconhecer caracteres.

Também acompanharam a visita, o comandante da GM, Michael Yabuki, o chefe de gabinete e o diretor de Tecnologia e Informação da Secretaria de Segurança Pública, respectivamente, Paulo César Belonci e Evandro Gimenes Mione.

