Presidente da Acisc elogia Tarifa Zero aos finais de semana em São Carlos

Para Ivone, a gratuidade no transporte coletivo nesses dias é um passo importante na valorização dos trabalhadores - Crédito: Divulgação

A presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), Ivone Zanquim, manifestou seu reconhecimento ao prefeito Netto Donato (PP) pela implementação do programa Tarifa Zero no transporte coletivo aos finais de semana. A medida entrou em vigor no último dia 1º de maio e tem como objetivo facilitar o deslocamento da população durante sábados, domingos e feriados.

Para Ivone, a gratuidade no transporte coletivo nesses dias é um passo importante na valorização dos trabalhadores, no estímulo ao comércio e na democratização do acesso à cidade. “É uma ação que vai além da mobilidade: ela promove inclusão, gera oportunidades e impulsiona o fluxo de consumidores nas áreas comerciais”, destacou.

Segundo a presidente da Acisc, a iniciativa também pode beneficiar o setor de serviços e o lazer das famílias são-carlenses. “Com o Tarifa Zero, mais pessoas terão condições de aproveitar a cidade nos finais de semana, visitar lojas, participar de eventos e movimentar a economia local”, afirmou.

A medida faz parte de uma série de ações da Prefeitura para modernizar o transporte público e ampliar o acesso da população a direitos básicos. “Parabenizamos o prefeito Netto Donato pela sensibilidade em ouvir a sociedade e por implementar um projeto que já apresenta resultados positivos para a cidade”, concluiu Ivone.

A Acisc reiterou sua disposição em colaborar com o poder público em iniciativas que contribuam para o desenvolvimento econômico e social de São Carlos.

