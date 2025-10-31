(16) 99963-6036
sexta, 31 de outubro de 2025
Preparativos para o dia de finados em São Carlos incluem medidas cotra a Dengue

31 Out 2025 - 15h44
Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura de São Carlos intensificou os preparativos nos cemitérios municipais para garantir segurança, organização e prevenção à dengue. Os cemitérios Nossa Senhora do Carmo, Santo Antônio de Pádua, na Vila Prado e o de Santa Eudóxia estarão abertos das 6h às 18h para receber os visitantes, estimados em 25 mil pessoas às três unidades.
A limpeza de túmulos está autorizada até este sábado, dia 1º de novembro. Já as reformas de sepulturas foram concluídas nesta sexta-feira dia 31 de outubro. Obras emergenciais poderão ser realizadas mediante autorização especial.
O secretário de Conservação e Qualidade Urbana, Mariel Olmo, reforçou a importância do cumprimento dos prazos. “Essas medidas visam garantir que os cemitérios estejam organizados e seguros para receber os visitantes no Dia de Finados, além de evitar transtornos causados por obras em andamento durante a data”, destacou.
A Prefeitura também alerta para os riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Como os cemitérios são locais propícios para o acúmulo de água, os visitantes devem evitar deixar vasos com água parada sobre os túmulos. Latões de lixo foram instalados em diversos setores para facilitar o descarte correto de resíduos. “Contamos com a colaboração da população para manter os cemitérios limpos e livres de criadouros do mosquito da dengue. É uma questão de saúde pública”, completou Mariel Olmo.

