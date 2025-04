Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está com inscrições abertas

Crédito: Imagem ilustrativa: Freepik

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 está com inscrições abertas até o dia 15 de junho. A iniciativa celebra o protagonismo feminino no empreendedorismo e reconhece histórias inspiradoras de mulheres que, com seus negócios, transformam vidas e contribuem para o desenvolvimento do país. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do prêmio .

A premiação é aberta para proprietárias de empresas enquadradas como MEI, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com, no mínimo, um ano de existência. A inscrição é gratuita e pode ser feita em uma das cinco categorias disponíveis: Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEI, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. Embora o envio de um vídeo com o pitch da candidata não seja obrigatório, ele poderá ser um critério de desempate na avaliação. As interessadas devem consultar o regulamento completo no site oficial do Prêmio.

As candidatas devem ter mais de 18 anos e a empresa precisa estar em dia com suas obrigações legais e fiscais. Não há impedimento de participação caso possua sócios homens, desde que a mulher seja administradora da empresa e protagonista da história de sucesso.

O Prêmio é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. Na primeira etapa, cinco candidatas serão escolhidas por estado e o Distrito Federal, sendo uma por categoria. Todas as vencedoras da etapa estadual seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, e apenas uma candidata por categoria disputará a etapa nacional, totalizando até 35 candidatas para a final. A cerimônia de premiação ocorrerá em evento previsto para outubro em Florianópolis. Ao final, serão 15 vencedoras nacionais recebendo os prêmios ouro, prata e bronze nas cinco categorias da premiação.

As premiações da etapa nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios serão as seguintes:

>> Prêmio Ouro: serão premiadas uma empreendedora por categoria com R$ 30 mil em dinheiro, capacitação no Empretec, custeio da participação presencial na etapa nacional, participação em missão técnica e mentoria online.

>> Prêmio Prata: serão premiadas uma empresária por categoria com R$ 20 mil em dinheiro, capacitação no Empretec, custeio da participação presencial na final nacional e participação em missão técnica.

>> Prêmio Bronze: serão premiadas uma empreendedora por categoria com R$ 10 mil em dinheiro, capacitação no Empretec, custeio da participação presencial na etapa nacional e participação em missão técnica.

A participação é gratuita. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do prêmio . Além de preencher o formulário eletrônico, é aconselhável enviar um vídeo curto no formato de “pitch” com apresentação da empreendedora candidata.

Sobre o Prêmio

Desde 2004, o prêmio homenageia empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial que, com seus negócios, geram impacto social e econômico na região em que atuam.

Além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, a iniciativa também tem como objetivo inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor.

Mais de 100 mil mulheres já participaram desde o início da premiação e mais de 200 empreendedoras foram premiadas.

