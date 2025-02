Prêmio Nobel dará aula magna em São Carlos

Anne L’Huillier, desenvolve a sua atividade de docente e pesquisadora na Universidade de Lund, na Suécia - Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), através do Spie Student Chapter do IFSC/USP e do Centro de Estudos da Física de São Carlos (Cefisc), realizam quinta-feira, 27, às 11h, o “I Spie Tallks Webinar” – Aula Magna, com a participação remota da professora Dra. Anne L’Huillier, da Universidade de Lund (Suécia), vencedora do Prêmio Nobel da Física de 2023. Nesta sua apresentação, Anne abordará a “Física de Atossegundos e o estudo da dinâmica de elétrons”.

Física francesa, nascida em 16 de agosto de 1958, Anne, desenvolve a sua atividade de docente e pesquisadora na Universidade de Lund, na Suécia, liderando um grupo de física de attosegundos que estuda os movimentos de elétrons em tempo real, que é usado para entender as reações químicas em nível atômico.

Anne se tornou membro da Academia Real Sueca de Ciências em 2004, tendo recebido ao longo de sua carreira inúmeros prêmios de física, incluindo o “Prêmio Wolf de Física em 2022” e o “Prêmio Nobel de Física”, em 2023, este último compartilhado com os seus colegas Pierre Agostini e Ferenc Kraus, que teve como destaque o trabalho de métodos experimentais que geram attosegundos de luz para estudar eletrodinâmica na matéria.

Anne é a quinta mulher a receber a mais alta premiação científica do mundo. Esta Webinar será transmitida pelo Canal Youtube em - https://www.youtube.com/live/xK8_6Vtljxg

