Prêmio Mulher Empreendedora é adiado para 2021

O Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) informaram que decidiram adiar para o próximo ano “Prêmio Mulher Empreendedora 2020”.

A presidente do CME, Juliana Tomase, explica que o adiamento se dá por conta da pandemia do novo coronavírus no país e no mundo. “A situação atual nos impede de realizar qualquer tipo de evento que gere aglomeração, nos impossibilitando, neste ano, de realizar o tão esperado Prêmio da Mulher Empreendedora”, afirmou.

O Prêmio é realizado anualmente pela ACISC, através do CME. As Mulheres Empreendedoras do Ano são eleitas de acordo com a Lei nº 13.635, de 24 de agosto de 2005. Dentre os critérios para a escolha dos nomes são considerados o destaque e a participação das mulheres no desenvolvimento empresarial da cidade. “Normalmente, a escolha é feita em julho e a premiação ocorre em agosto”, lembra Juliana.

No ano passado, foram entregues os títulos de ‘Mulheres Empreendedoras do Ano’ para as empresárias Valéria Donato Peronti, Theresinha Pannacci e Nilza Maria Pescumo Jensen.

