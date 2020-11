Prêmio Gutierrez: melhor tese de doutorado em matemática investiga o mistério dos números primos

Seguindo a trajetória do pioneiro Gutierrez, Chirre saiu do Peru, sua terra natal, para continuar seus estudos no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) - Crédito: Arquivo Pessoal

Ganhar o Prêmio Gutierrez tem um significado especial para Carlos Andrés Chirre Chávez. “Estou muito feliz, pois o nome do prêmio reconhece o grande matemático peruano Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon, que é uma inspiração para os peruanos que estudaram no Brasil”, declara o pesquisador. Seguindo a trajetória do pioneiro Gutierrez, Chirre saiu do Peru, sua terra natal, para continuar seus estudos no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Sob orientação do professor Emanuel Carneiro, o trabalho apresentado por Chirre como conclusão de seu doutorado no IMPA – intitulado Cotas para a função zeta de Riemann via análise de Fourier – foi reconhecido como a melhor tese em matemática defendida no Brasil no ano anterior à premiação, considerando os quesitos originalidade e qualidade, avaliados no Prêmio Gutierrez.

Criado em 2009 pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), o Prêmio homenageia o peruano Gutierrez, que trabalhou no IMPA até 1999. Depois, ele atuou como professor no ICMC, onde contribuiu com a criação e consolidação do grupo de pesquisa em sistemas dinâmicos. “Acredito que, além de me ajudar na minha vida profissional, esse Prêmio vai motivar vários alunos a estudar no Brasil, e a se dedicarem 100% durante os estudos para atingir seus objetivos”, acrescenta Chirre que, atualmente, é pós-doutorando na Norwegian University of Science and Technology (NTNU), onde trabalha com o matemático Kristian Seip.

“Esta edição contou com 19 teses inscritas, de excelente nível, que representaram nove programas de pós-graduação em matemática de todo Brasil”, explica o professor Ederson Moreira dos Santos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática do ICMC e membro da comissão organizadora da iniciativa. “A qualidade da matemática contida nas teses submetidas ao Prêmio indica que estamos trilhando o caminho certo, produzindo aqui, no Brasil, ciência do mais alto nível. O que já foi atestado anteriormente, em 2014, com a atribuição da medalha Fields, maior prêmio mundial da matemática, ao professor Artur Ávila, e com a promoção do Brasil ao grupo de elite da matemática mundial em 2018”, completa Santos.

A cerimônia online de premiação será realizada no dia 10 de novembro, às 14 horas, por meio do canal ICMC TV no Youtube: www.youtube.com/icmctv. O reconhecimento garante a Chirre a conquista de um prêmio em dinheiro no valor de R$ 3 mil.

Números primos – Filho de um professor de matemática, Chirre nasceu em Lima, capital peruana, onde se formou em Matemática pela Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Também fez mestrado no país, no Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines (IMCA). “Um dos mistérios mais importantes da matemática é a distribuição dos números primos no conjunto dos números naturais”, diz o peruano quando começa a explicar a temática que aborda em sua tese.

“Todos nós sabemos que os números primos são: 2, 3, 5, 7, 11… E a lista continua. No entanto, não sabemos exatamente quando um número primo aparecerá na lista de números naturais. Uma parte da teoria analítica dos números estuda a relação entre os números primos e a famosa função zeta de Riemann”, diz. Ele explica que a função zeta tem a ver com os números primos: “Se você tem informação sobre a função zeta, explicitamente tem informações sobre os primos.” Na tese, Chirre utiliza técnicas recentes de análise de Fourier para encontrar estimativas de objetos relacionados à função zeta de Riemann.

Quando começou o doutorado no IMPA, ele conta que, inicialmente, fez dois cursos: Teoria Analítica dos Números (em que se estuda a função zeta de Riemann) e Análise Harmônica (em que se faz a análise de Fourier), ministradas pelo professor Emanuel Carneiro. “Graças à excelente forma de ensino do Emanuel, eu sabia que tinha que trabalhar na interface entre as duas áreas. Além disso, no Peru, eu já havia aprendido algumas coisas relacionadas à função zeta de Riemann, graças ao meu orientador de mestrado Oswaldo Velásquez, do IMCA”, conta.

O professor Carneiro reconhece que foi o esforço de seu ex-aluno que levou à conquista: “Andrés chegou ao Rio no verão de 2015 e venceu todas as dificuldades que encontrou, sempre com o olhar positivo. Para estudar não havia tempo ruim. Era final de semana, carnaval, feriado, o que fosse preciso. E o resultado de tamanho compromisso e dedicação não poderia ser outro. Estou muitíssimo feliz por ele.”

Já o diretor do IMPA, Marcelo Viana, destaca que a tese de Chirre conquistou também o Prêmio CAPES de Tese 2020, na área de matemática, probabilidade e estatística: “O Prêmio Gutierrez faz jus à excelente qualidade da tese do Carlos Andrés Chirre, dirigida pelo meu colega Emanuel Carneiro, vindo se somar ao Prêmio Capes 2020 de melhor tese. Essas premiações, na esteira do sucesso do IMPA nos dois certames ao longo dos anos, nos enchem de orgulho.”

O premiado reconhece que seu interesse está focado no uso de ferramentas de análise de Fourier, para obter resultados na teoria analítica dos números. “Acho que a principal dificuldade é sempre encontrar a conexão entre essas duas áreas e, em seguida, resolver o problema que está associado a essa conexão. Isso é o que é mais desafiador e sou apaixonado por isso”, finaliza.

Sobre Gutierrez – O pesquisador faleceu no dia 3 de dezembro de 2008, depois de atuar como professor titular no ICMC, onde contribuiu, a partir de 1999, com a fundação e consolidação do grupo de pesquisa em sistemas dinâmicos. Originário do Peru, sua chegada ao Brasil aconteceu em 1969, quando veio estudar no IMPA, onde se titulou mestre e doutor em matemática. Nessa instituição, na qual trabalhou até 1999, começou como professor assistente e chegou à posição de titular. Durante o período, visitou vários importantes centros em matemática como a University of California, em Berkeley, nos Estados Unidos, e o California Institute of Technology.

