Prêmio Gutierrez 2025 tem inscrições abertas até 30 de maio

Carlos Gutierrez foi um dos responsáveis pela criação e consolidação do grupo de pesquisa em sistemas dinâmicos no ICMC (crédito da imagem: ICMC) -

Estão abertas, até às 16 horas do dia 30 de maio, as inscrições para a edição 2025 do Prêmio Professor Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon . A honraria confirmaria a melhor tese de doutorado na área de matemática defendida em programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC em 2024, com base em critérios de originalidade e qualidade. Realizada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) , a premiação oferece uma quantia de R$ 3,1 mil ao vencedor.

As inscrições podem ser realizadas pelo autor ou pelo orientador da tese por meio deste formulário: https://icmc.usp.br/e/275d3 . O edital completo pode ser acessado no site www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgmat/premio-gutierrez .

Sobre o Prêmio – Criado em 2009, o Prêmio Gutierrez homenageia o matemático peruano Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon, que teve destaque na atuação em diversas instituições brasileiras. Carlos chegou ao Brasil em 1969 para estudar no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA , onde obteve os títulos de mestre e de doutor em matemática. Manteve-se na instituição até 1999, tendo chegado à posição de professor titular.

Sua história com o ICMC veio logo após, quando Carlos assumiu o cargo de professor titular. No Instituto, teve papel fundamental na criação e consolidação do grupo de pesquisa em sistemas dinâmicos. Ao longo de sua trajetória, publicou mais de 70 artigos científicos e orientou sete teses de doutorado e 20 dissertações de mestrado.

Último vencedor – O trabalho premiado na última edição do Prêmio Gutierrez, foi a estes Alguns resultados de Regularidade em Teoria Geométrica de Medida , defendida por Reinaldo Resende de Oliveira . O trabalho foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Matemática do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP, sob orientação de Stefano Nardulli , professor da Universidade Federal do ABC (UFABC) , e coorientado por Camillo De Lellis , professor da Universidade de Princeton , nos Estados Unidos.

A seleção será feita por uma banca indicada pela comissão coordenadora do Prêmio Gutierrez formada pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática do ICMC , um orientador do programa e um membro indicado pela SBM. A estreia será entregue em conferência oficial do ICMC, marcada para o dia 2 de outubro de 2025, às 14 horas, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano.

