Prêmio de R$ 1 bilhão embala sonhos dos são-carlenses

Mega Sena da Virada: possibilidade de ficar milionário mexe com a cabeça dos são-carlenses - Crédito: Divulgação

Deixar o emprego e viajar pelo mundo, juntar toda a família em uma “pequena mansão” e até mesmo comprar um time de futebol e fazer contratações de peso para competir pela sua cidade. São muitos os sonhos daqueles que vão às lotéricas na esperança de acertar os seis números da Mega-Sena da Virada, que promete um prêmio de pelo menos R$ 1 bilhão. Assim, muitos devem correr às lotéricas nesta quarta-feira para fazer a chamada “fezinha”.

Dono de uma loja de roupas em São Carlos, H.G., de 45 anos, diz nunca ter ouvido a música Money, da banda inglesa Pink Floyd. Mas, com o dinheiro do prêmio nas mãos, faria o mesmo que é descrito, de forma irônica, na letra da música. “Meu sonho é comprar um time de futebol para jogar pela minha cidade”, disse o candidato a dirigente esportivo.

Com o prêmio em mãos e a bolada na conta bancária, S.S., de 28 anos, pretende ajudar toda a família e deixar o emprego de metalúrgico.

Ele também já teve sorte no jogo. Chegou a ganhar uma quadra e a fazer vários ternos. O último prêmio recebido chegou a R$ 4 mil. “Como estou sempre jogando, obviamente já gastei mais do que recebi”, disse o trabalhador.

Ele garante que, apesar de apostar na sorte, não é muito supersticioso com números. “A escolha é sempre pelo computador da lotérica mesmo, a chamada ‘surpresinha’.” Caso tenha a grande sorte, pretende aplicar o dinheiro para viver de renda.

A renda a ser obtida com os investimentos será repartida com a esposa, M.S., e o filho de um ano. Ele diz que comprará, também, uma “pequena mansão” onde caibam não apenas os filhos, mas também toda a família e os amigos.

O contador W.H., de 34 anos, conta que também tem sorte nas apostas de loteria, mesmo não jogando de forma rotineira. “Jogo de vez em quando e já cheguei a ganhar R$ 3 mil em uma das Mega-Senas”, relata.

Ele diz que teria até dificuldades para decidir o que fazer, caso ganhe o R$ 1 bilhão do prêmio a ser sorteado no dia 31 de dezembro de 2025. “Meu Deus… com esse dinheiro dá para fazer coisas demais. O céu é o limite.”

R.S., de 30 anos, sabe bem o que fazer com a bolada, caso ganhe sozinha o prêmio. A manicure montaria, com tal fortuna, o maior complexo de beleza feminina de São Carlos. “Isso depois de viajar o mundo e curtir muito com meu único filho, meu esposo e minha família. Uma parte deste dinheiro, porém, eu utilizaria para ajudar as pessoas ou as entidades assistenciais. Afinal, é um presente de Deus e não podemos usar somente em benefício próprio”, garante.

