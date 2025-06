Prêmio Chico Mendes vai homenagear a ex-vereadora Laíde e Ilze Hainz Vallilo (in memoriam)

Legenda: à esquerda Ilze (in memoriam) e Laíde serão as homenageadas da sessão desta quinta (04). - Crédito: Arquivo pessoal

Neste dia 5 de junho (Dia Internacional do Meio Ambiente), a Câmara Municipal vai realizar a entrega do Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente à ex-vereadora Laíde das Graças Simões e prestará homenagem in memoriam à Ilze Hainz Vallilo. Criado no ano de 2000, por iniciativa do vereador Lineu, este prêmio tem o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho de pessoas, entidades e profissionais, que lutam pela defesa do Meio Ambiente.

Laíde, em seus cinco mandatos como vereadora, foi fundamental na produção de leis e propostas de políticas públicas implementadas pelo Executivo Municipal na defesa e proteção animal. Por sua luta, tornou-se referência em todo o estado. Ilze, desde que veio para São Carlos, dedicou o melhor de seus esforços na luta pelas questões ambientais, foi fundadora da APASC – uma das primeiras entidades ambientalistas do Estado de São Paulo - e participou efetivamente de dezenas de ações de preservação e recuperação ambiental.

“O Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente representa a valorização e incentivo de iniciativas de proteção do Meio Ambiente. Em tempos de desastres ambientais cada vez mais severos, provocados pela ação do homem, este é sempre um momento oportuno de tratarmos de ações concretas em defesa da Natureza”, destacou Lineu.

TRANSMISSÃO – A sessão será transmitida ao vivo pelo canal 20 da NET, pelo canal 49.4 – Tv Aberta Digital, canal 31 da Desktop / C.LIG, pela Rádio São Carlos FM 107.9, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

