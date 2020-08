Prematuras, gêmeas ficaram internadas por 23 dias e foram abraçadas pela população em campanha realizada pelo SCA

Crédito: Marcos Escrivani

Acabou a espera e a ansiedade. Agora, é só felicidade. Assim está sendo os dias da dona de casa Dayane Cristina Moisés Linari, 25 anos e do frentista Alan Diego Linari, 25 anos. Além da pequena Lavínia, de 1 ano e 6 meses.

O motivo da comemoração é o fato das gêmeas Hellóa e Hellena, após 23 dias de internação, receberem alta da Maternidade Francisca Cintra Silva. Prematuras de oito meses, elas necessitaram ficar na instituição de saúde para ganhar peso. Inicialmente ficaram em uma incubadora e posteriormente, no berçário.

As gêmeas nasceram no dia 24 de julho e chegaram na casa dos papais na segunda-feira, 17. Helloá nasceu com 1,730 quilo e 41 centímetros e Hellena, com 2,150 quilos e 43 centímetros. Na época, o São Carlos Agora realizou uma campanha e a família foi abraçada pela população são-carlense.

CUIDADOS EXTREMOS

Em casa, Dayane e Alan eram só sorrisos e teceram comentários elogiosos desde o seu parto e a estadia das pequenas são-carlenses na maternidade.

“Os cuidados das enfermeiras foram impressionantes. Além de muito carinho e sensibilidade comigo e com os bebês”, disse a mamãe. “Quando minhas filhas receberam alta, fizeram muitas recomendações e orientaram a não receber visitas nessas primeiras semanas. Principalmente por elas serem prematuras e passarmos por um momento de pandemia da Covid-19”, explicou.

GRATIDÃO

Na época do nascimento de Helloá e Hellena, o SCA realizou uma campanha solidária e o carinho da população são-carlense e da região ficou estampado nas doações. Dayane agradeceu.

“Primeiro agradeço a Deus por ter me dado duas filhas saudáveis. E agradeço de coração a todas as pessoas que nos ajudaram. Agora o trio (gêmeas e Lavínia) está completo em casa. Estou realizada e feliz”, disse, revelando um fato até então mantido em segredo.

“Há anos fiz exames e teria sido constatado que não poderia ser mãe, pois tenho ovário policístico e útero infantil. Mas o que era um sonho que não conseguiria alcançar, se tornou realidade. Tenho três riquezas em minha casa e agora vou ‘fechar’ a fábrica. Vou me prevenir para não ter mais nenhuma surpresa”, disse, aos risos.

SCA NOTA MIL

Indagada sobre a repercussão da campanha idealizada pelo SCA, Dayane disse que o portal é nota mil. “Todos que doaram me disseram que leram a reportagem que vocês fizeram. Doaram fraldas, leite para a Lavínia e muitos produtos de higiene. Além de roupinhas. Recebi até doação em dinheiro de pessoas de outras cidades que se comoveram. Tudo foi guardado para as caçulas. O SCA me ajudou muito”, garantiu Dayane.

Por fim, a mamãe disse que Helloá e Hellena, por um período irão se alimentar com leite NAN e fez um último pedido. “Meu marido tem uma renda mensal e neste início, se algumas pessoas puderem doar algumas latas deste leite, ficarei agradecida de coração”. O WhatsApp de Dayane é 16 99372-9584.

