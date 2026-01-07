Prefeitura vistoria prédio onde funcionava McDonalds e notifica proprietário

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, realizou na manhã desta quarta-feira (07/01) uma vistoria técnica em um imóvel localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, na região da Rotatória do Cristo. O local foi identificado em estado de abandono.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, o imóvel apresentava avançado estado de deterioração, com vidraças quebradas, estruturas danificadas e suspensas, além de acúmulo de entulho e lixo. O espaço também já havia sido alvo de diversos furtos.“Recebemos várias denúncias relacionadas ao abandono, aos riscos de desabamento da varanda frontal e ao acúmulo de lixo no interior do imóvel. A situação favorece invasões, a proliferação de vetores de doenças, como ratos e escorpiões, e coloca em risco a saúde dos moradores da região. A intervenção foi necessária para evitar um problema ainda maior”, explicou Penela.

Segundo o chefe de Fiscalização de Obras, André Ricardo Zambon, o proprietário foi notificado e terá o prazo de dez dias para providenciar a restauração ou a demolição do imóvel. “Caso os prazos administrativos não sejam cumpridos, a demolição poderá ser realizada de forma coercitiva pela Prefeitura, em razão da segurança e da saúde pública”, destacou.

O Departamento de Fiscalização informou ainda que foi aberto um processo administrativo e que a situação será acompanhada.

A Prefeitura reforça que denúncias sobre imóveis abandonados ou em situação de risco podem ser feitas ao Departamento de Fiscalização pelo telefone (16) 3362-1062 ou à Defesa Civil pelo número (16) 3368-1437.

