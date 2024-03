Prefeitura vai reformar Praça dos Voluntários no Centro

A Prefeitura de São Carlos, via Secretaria de Obras Públicas, vai realizar em sessão pública (sistema eletrônico) no próximo dia (25/03), às 9h30, uma licitação na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço, para contratar uma empresa para executar obras de reforma e revitalização da Praça dos Voluntários (defronte ao Mercado Municipal) na região central da cidade.

De acordo com o edital o limite de recebimento e abertura das propostas será até as 9h30 do dia 25 de março e na sequência terá início a sessão de disputa de preços com lances pelo modo de disputa aberto. O valor máximo fixado este edital é de R$ 408.513,64 e o prazo para execução da obra é de 120 dias.

A Praça Voluntários da Pátria deverá receber recuperação do piso interno, novos assentos com encosto em madeira, lixeiras cilíndricas, corrimão, guarda corpo, pintura em superfície metálica, deck de madeira, paisagismo, iluminação, limpeza em superfície no piso de pedra portuguesa.

“Nós vamos modernizar esse local e implantar paisagismo. Também faremos a revitalização da Praça Antônio Prado, defronte à Estação da Fepasa e da Praça Santa Cruz. Já fizemos a Praça Paulino Carlos em frente à Catedral e vamos também fazer o paisagismo, em parceria com a Câmara Municipal, na Praça Coronel Salles. A nossa intenção é revitalizar a região central, trazer embelezamento, melhorando a autoestima dos moradores da nossa cidade.

Essa é a determinação do prefeito Airton Garcia que entende que a revitalização da região central é importante para a economia da cidade”, destacou o secretário de Obras Públicas, João Muller

