Prefeitura vai realizar mutirão de limpeza no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, inicia na próxima segunda-feira (30/01), uma grande operação para levar vários serviços, ao mesmo tempo, para o grande Cidade Aracy.

Durante toda a semana as equipes da Secretaria de Serviços Públicos ficarão trabalhando no bairro. “Vamos entrar com serviço de capinação e roçada de áreas públicas, desobstrução de bocas de lobo, fazer a manutenção da iluminação e o serviço de tapa-buraco nas principais vias da região do Aracy”, explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

Mariel disse, ainda, que outra equipe vai fazer a supressão e poda de árvores. “Recebemos os laudos da Secretaria do Meio Ambiente e da Defesa Civil e já vamos iniciar esse procedimento, portanto solicitamos paciência por parte dos moradores, já que em alguns momentos vamos fazer interdição de vias”, alertou O secretário Olmo.

