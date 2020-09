Prefeitura vai realizar leilão de veículos apreendidos em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realiza no próximo dia 13 de outubro o Leilão de Nº 01/2020 (processo 9216/2020), a partir das 10h, no endereço eletrônico www.lanceleiloes.com.br. Serão alienados veículos (com direito à documentação), veículo sucata para reaproveitamento de peças, sucata de informática, sucata de eletrônicos e de mobiliário de escritório e sucatas ferrosas diversas,

O valor de cada lance deverá observar o preço mínimo estabelecido para o bem, sendo recusado pelo sistema qualquer lance de valor inferior ao constante dos anexos do Edital. Para julgamento dos lances será adotado o critério de maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

Os interessados em participar deste Leilão deverão efetuar o cadastro, com antecedência mínima de 24 horas da data marcada para a realização do leilão, também pelo endereço eletrônico www.lanceleiloes.com.br, mediante a confirmação do contido no "Termo de Aceite” constante do portal.

Os bens estarão expostos para visitação pública de 7 a 12/10 nos seguintes locais e horários: Lotes 01 ao 34 na Garagem Municipal, localizada na avenida Salgado Filho, s/nº, na vila Monteiro, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3361-1591 com Evilson Pinto de Almeida. Já os Lotes 35 e 36 estarão expostos no Almoxarifado Central, na rua José Lemes, nº 630, na Vila São José. Outras informações sobre esses lotes podem ser obtidas pelos telefones (16) 3501-1010 ou 3376-0339 com Everton Félix de Oliveira.

Os bens também poderão ser vistos no endereço eletrônico www.lanceleiloes.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos pelos interessados no site da Prefeitura Municipal de São Carlos no link http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao/exibe-licitacoes.php?dados=Leilao@2020@saocarlos.sp.gov.br

Confira a relação dos lotes e avaliação dos itens:

Lote Tipo Descrição Marca Frota Placa Chassi: Ano/Mod Valor e avaliação 1 Motos Honda CG 125 Honda MOT-001 BFZ2780 CG1251079853 1980/1980 400,00 2 Motos Honda CG 125 Honda MOT-002 BFZ2753 CG125BR1403153 1984/1984 400,00 3 Motos Honda CG 125 Cargo Honda MOT-023 BFX8438 9C2JA0101PRP00833 1993/1993 500,00 4 Motos Honda CG 125 Today Honda MOT-020 BFX8455 9C2JC1801LR533265 1990/1990 500,00 5 Motos Moto Honda CG 125 Today Honda MOT-024 BFX8441 9C2JC1801RRR16595 1994/1994 600,00 6 Motos Yamaha RD 135 Yamaha MOT-026 BFX8442 9C62MW000R0033221 1994/1994 400,00 7 Motos Yamaha YBR 125 E Yamaha S-044 BFZ2820 9c6ke091060005663 2005/2006 700,00 8 Motos Yamaha YBR 125 E Yamaha S-045 BFZ2819 9C6KE091060006381 2005/2006 700,00 9 Motos Yamaha YBR 125 E Yamaha S-046 BFZ2821 9C6KE091060006298 2005/2006 700,00 10 Veículos Gm Chevrolet D60 - Basculante Caminhão GM CAM-101 BNZ4617 BC653NPJ20773 1979/1979 2.800,00 11 Veículos Chevrolet 14000 - C/ Aberta Caminhão GM CAM-207 CDZ-8467 9BG783NXLLC017882 1990/1990 4.500,00 12 Veículos Uno Mille SX (CHASSIS REMARCADO) FIAT CAR-541 CDZ-8342 8AP146028V8801287 1997/1998 1.000,00 13 Veículos Caminhão Volkswagen 17.520 - Caminhão/Bombeiro Especial SUCATA (BAIXA) VW 447 EHE0683 9534N8248AR005084 2009/2010 1.600,00 14 Maquinário Trator CBT Trator 8240 serie: 002699 50 1989 4.600,00 15 Veículos GM/Chevrolet A-20 (Sem Motor e Cambio) GM CAR-535 CDZ8399 9BG5244NFGC025011 1986/1986 1.000,00 16 Veículos VW/Kombi Escolar (Sem motor e Cambio) VW CAR-279 BNZ4781 9BWGB07X74P001662 2003/2004 1.200,00 17 Veículos Chevrolet 14000 - C/ Aberta Caminhão GM CAM-209 CDZ-8442 9BG783NXLLC017901 1990/1990 4.500,00 18 Veículos Fiat Elba Weekend IE - Automóvel Passageiro FIAT CAR-297 BRZ3676 9BD146000S5411258 1995/1995 700,00 19 Veículos Fiat Palio Ex - Automóvel Passageiro FIAT CAR-273 BNZ4790 9BD17140322179930 2002/2002 1.600,00 20 Veículos Ford F-350 (número de motor fora de Padrão) FORD CAM-079 CDZ8461 LA7BPM39334 1974/1974 2.000,00 21 Veículos VW/Kombi - (Chassi Corroído) VW CAR-175 CDZ8394 9BWZZZ23ZKP012259 1989/1989 700,00 22 Veículos VW/Kombi - (sem Motor e câmbio) VW CAR-179 CDZ8370 9BWZZZ23ZKP011372 1989/1989 700,00 23 Veículos VW/Parati 16V (Motor faltando peças) VW CAR-035 CDZ8441 9BWZZZ374WT157933 1998/1999 600,00 24 Veículos VW/Saveiro CL VW CAR-503 CDZ8415 9BWZZZ30ZMP254706 1991/1992 600,00 25 Maquinário Retroescavadeira Ito WZ30-25 serie: WZ30 11082 100 2011 6.000,00 26 Maquinário Usina de Asfalto e Tanques Isotérmicos (Desmontagem e transporte por conta do arrematante) 800,00 27 Maquinário Tanque com capacidade aproximada de 18 mil litros (Desmontagem e transporte por conta do arrematante) 500,00 28 Veículos VW/Masca Granmini W120 ONB-309 DBS-5719 9BWP452R05R524852 2005/2005 8.000,00 29 Veículos VW/Masca Granmini W120 ONB-311 DBS-5721 9WBP452R85R524551 2005/2005 8.000,00 30 Veículos Fiat/Iveco 4912 Rontan AMB - Ambulância FIAT 302 DBS5724 93ZC4980148314430 2004/2004 4.600,00 31 Veículos Fiat Palio EX FIAT CAR-271 BNZ-4788 9BD17140322179916 2002/2002 1.600,00 32 Veículos Chevrolet 11000 - C/ Aberta Caminhão GM CAM-149 BNZ4676 9BG5653NXGC025900 1986/1986 4.800,00 33 Veículos Carreta para transportar barcos sem Documentos 1.000,00 34 Itens materiais diversos, Mesas, Cadeiras, armários de aço, CPUs, Impressoras, Monitores, Eletrônicos, Bebedouros, Ventiladores, Lanternas e outros, Quantidade aproximada 580 Unidades -(Almoxarifado central) 800,00 35 Sucata Mista ferrosa 2.000 quilos (peso aproximado) 500,00 36 Maquinário Maquina de Pintura viário Hilário MODELO 1/60 SERIE 083 77 1990 400,00 37 Sucatas Diversas, mobiliário escolar, mesas de madeira, armários de aço, informática, eletrônicos, papeis e outros materiais, Peso Aproximado 8.000 quilos - (agricultura) 200,00 38 Sucatas Diversas Sucatas Diversas, mobiliário , mesas de madeira, armários de aço, informática, eletrônicos, papeis e outros materiais (estação) Peso aproximado 8.000 quilos 200,00 39 Itens diversos, Mesas de madeira, Armário de aço, Monitores, Televisão, Geladeira, fogão industrial e outros materiais, Quantidade aproximada 32 Unidades - (Marechal Deodoro) 100,00 40 ítens diversos, Mesas de madeira, Armários, Monitores, Enceradeiras, Forno industrial, colchonetes e outros materiais, Quantidade aproximada 40 Unidades - (Pacaembu) 100,00 41 Veículos VW/Gol CL 1.6 MI VW 029 CDZ8337 8AWZZZ377VA917762 1997/1997 1.100,00 42 Veículos VW/Gol CL VW 171 BNZ4640 9BWZZZ30ZKT089713 1989/1989 800,00 43 Veículos Fiat Uno Mille SX Fiat 539 CDZ8340 8APK146028V8801299 1997/1998 1.000,00 44 Veículos GM/ CAMINHÃO D-60 Chevrolet GM 055 BNZ4621 9BG5653BXEC000560 1983/1894 3.600,00 45 Maquinário PA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 7.600,00

