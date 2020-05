Prefeitura vai pagar horas extras e adicionais noturnos dos servidores na primeira quinzena deste mês

Crédito: Arquivo SCA

A Prefeitura Municipal se pronunciou na tarde desta sexta-feira (1º) sobre a reclamação de funcionários públicos da área da saúde e segurança que reclamavam de descontos indevidos no holerith.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas informou que as variáveis da folha de pagamento, como horas extras e adicionais noturnos,

dos servidores municipais, estão previstas para pagamento em folha suplementar ainda na primeira quinzena de maio.

Esse pagamento agora em maio será relativo as horas extras realizadas em dois períodos específicos, de 1º a 20 de março e de 1º a 30 de abril, sendo que essas variáveis relativas ao mês de abril poderiam ser pagas até 1º de junho, como estabelece a lei trabalhista, porém já serão adiantadas nessa folha suplementar.

Os relatórios de 20 a 31/3 já foram processados, inclusive o pagamento foi antecipado e depositado na conta dos servidores em 20 de abril. A data limite seria hoje, 1º de maio.

A Secretaria de Gestão de Pessoas ressaltou, ainda, que os relatórios das secretarias são enviados sempre no dia 10 do mês seguinte a realização de horas extras, com as devidas justificativas e matriculas. Somente mediante esses relatórios, assinados pelo responsável da área que solicitou serviços extras aos seus servidores, os valores são computados e pagos dentro do prazo legal.

