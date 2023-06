Prefeitura vai investir R$ 19,6 milhões em novas obras de pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico

A Prefeitura de São Carlos abriu licitação (01/2023) na modalidade concorrência pública, do tipo menor preço por lote, para contratação de empresa de engenharia para a realização de obras de pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico pelo Programa “Nossa Rua” em diversas regiões da cidade.

O valor máximo fixado para a contratação é de R$ 19.688.441,84 e os envelopes com as propostas para essa licitação serão recebidos e protocolados na Prefeitura até as 14h do próximo dia 16 de junho.

Serão dois lotes de obras, o Lote 1 vai contemplar a Rodovia Gabriel Crnkrovic, avenida Bela Cintra, no distrito de Água Vermelha e as ruas Sebastião Ramos e Profa. Vera Helena Trinta Pulcinelli no Tutoya do Vale.

Já o Lote 2 vai promover obras na rua Alessandro Di Salvo, no Jardim Novo Horizonte, na avenida Paulista, no Jardim Paulista, rua Giacomini Vaccari, no Jardim Santa Maria II, na via de acesso da rodovia Washington Luís no km 226 + 735 metros, na rua Caetano Ferragini e rua João Deriggi, no Parque Fehr, na rua Ray Wesley Herrick, na avenida Clemente Talarico, no Jardim Embaré, no prolongamento rua do Parque, na Vila Nery, e no prolongamento da avenida Paulista até a avenida Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Paulista.

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, ressaltou a continuidade do programa de recape na cidade, e lembrou que na primeira gestão do prefeito Airton Garcia foram investidos cerca de R$ 70 milhões para recapear 3.800 quarteirões. “E agora nós temos a expectativa de investir outros R$ 70 milhões até o final desse segundo mandato do prefeito Airton Garcia para concluir o recapeamento de mais de 90% das vias públicas”.

O secretário de Governo ressaltou, ainda, as parcerias para a continuidade dos serviços na cidade. “Um dos pontos fortes do prefeito é nos dar abertura para a realização de parcerias com os governos estadual e federal. Desta vez conseguimos um combo porque o pacote prevê pavimentação, drenagem e recape”, finalizou Netto Donato.

NOSSA RUA - O programa é uma parceria entre o Governo Estadual e os municípios paulistas para a aplicação igualitária em obras de pavimentação, drenagem e recapeamento. Cada cidade beneficiada terá que investir valor equivalente ao repasse estadual.

O projeto executivo para conquistar os recursos do Nossa Rua foi desenvolvido pela Prefeitura de São Carlos que formalizou o convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado.

