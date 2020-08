Prefeitura vai injetar R$ 22,2 milhões na economia com pagamento da 1ª parcela do 13º e salário do mês

Crédito: Arquivo/SCA

Apesar da crise nacional provocada pelo novo coronavírus, a Prefeitura de São Carlos está conseguindo atravessar essa fase difícil com as contas em dia. Na próxima segunda-feira (31/08), a primeira parcela do 13º salário aos servidores públicos da administração direta e indireta será depositada. De acordo com a lei o benefício pode ser pago em duas parcelas, sempre em 30 de novembro e 20 de dezembro, porém com o rígido controle entre despesa e receita pelo quarto ano consecutivo a Prefeitura está antecipando a primeira parcela do benefício trabalhista.

Para efetuar o pagamento dessa primeira parcela do 13º salário, o município de São Carlos está disponibilizando R$ 7.776.163,28, só referente administração direta. Já a primeira parcela dos servidores do SAAE contabiliza mais R$ 534.000,00. Já na terça-feira (1º/09) a Prefeitura realiza o pagamento dos salários referente ao mês de agosto, totalizando uma folha no valor de R$ 14,5 milhões. Entre primeira parcela do 13º e o salário pago em dia serão injetados R$ 22,2 milhões na economia local.

De acordo com o secretário de Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes, apesar da queda de arrecadação em virtude da pandemia do novo coronavírus, com controle orçamentário e financeiro está sendo possível a antecipação do benefício. “Nós tivemos dois meses de queda acentuada na arrecadação, abril e maio, porém nos meses subsequentes, junho e julho, percebemos uma recomposição da atividade econômica, portanto hoje a arrecadação municipal está caminhando para a normalização. No acumulado de janeiro a julho essa diferença é de R$ 5 milhões, porém quando consideramos uma arrecadação de fonte 1 em torno de R$ 600 milhões, esse valor não é tão significativo”, analisa o secretário.

Antunes reforça que o 13º é um direito do trabalhador, mas que esse ano o esforço da administração para antecipar a primeira parcela também foi pensado para ajudar na recuperação da economia local.

Os valores referentes ao 13º serão depositados na conta corrente de cada um 4.600 servidores, incluindo pensionistas e aposentados. A segunda parcela será paga em 20 de dezembro.

