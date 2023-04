Prefeitura vai duplicar trecho da avenida Dr. Heitor José Reali

Av. Dr. José Reali - Crédito: divulgação

O prefeito Airton Garcia homologou a Tomada de Preços Nº 12/2022, Processo Nº 10150/2022, referente a contratação de empresa de engenharia especializada para realizar as obras de abertura, pavimentação, duplicação em trecho da avenida Drº Heitor José Reali, localizada nos altos do Jardim São Paulo.

O valor estimado do processo foi R$ 684.715,29 com recursos do próprio município, porém a empresa que venceu o certame apresentou o valor de R$ 667.113,11.

O contrato com a empresa DGB Engenharia e Construções, vencedora do processo licitatório, foi publicado na edição 2175 do Diário Oficial do Município de 6 de abril. A próxima etapa será a emissão da ordem de serviço realizada pela Secretaria de Obras Públicas para o início dos trabalhos. A empresa tem prazo de 180 dias, a partir da OS, para finalizar a obra.

Serão duplicados 200 metros no trecho que compreende a rotatória da avenida Getúlio Vargas e avenida Parque Faber. “Por determinação do prefeito Airton Garcia vamos fazer a segunda pista da avenida Drº Heitor José Reali e a ideia é construir também uma rotatória na confluência desta avenida com a Santa Gertrudes e avenida Faber”, explica o secretário.

Muller ressalta, ainda, que com essas melhorias, a Prefeitura está mudando o conceito viário do Jardim São Paulo, Parque São José e do CEAT na confluência com a avenida Getúlio Vargas para melhorar o viário e dar segurança aos usuários daquela região.

A próxima etapa e estender a Heitor Reali até a avenida Morumbi, local onde a empresa RUMO vai construir um viaduto, obra que faz parte da outorga onerosa do contrato de concessão da malha paulista, um investimento de R$ 30 milhões.

