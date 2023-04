Prefeitura vai disponibilizar salas particulares para funeral durante reforma do velório municipal

Velório Municipal - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, informa que em virtude da reforma do velório municipal, localizado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, a partir do dia 28 de abril estará disponibilizando salas de velório em três empresas da cidade. O contrato foi celebrado para dar continuidade aos serviços prestados pelo município.

As salas de velório estarão disponíveis nos seguintes locais: Grupo Vida (velório na rua José de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol); Memorial Jardim da Paz (velório na avenida José Antônio Migliato, 1.500 - Cidade Aracy) ou no Grupo Sinsef (avenida Salgado Filho, 289 - Vila Marina).

Os procedimentos para agendar sepultamento e velório continuam os mesmos, a família deve comparecer primeiramente na funerária responsável pelo funeral (transporte, arrumação, caixão) e depois dirigir-se à Seção de Cemitérios, localizada no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, para tratar dos trâmites do sepultamento, e definir o horário e local do velório. O telefone para maiores informações é o (16) 3361-7121.

A família deverá informar se irá utilizar o serviço público de locação de velório por meio das três empresas locadoras (cuja definição caberá à Seção de Cemitérios, por meio de rodízio de plantão entre as empresas), ou se irá utilizar o serviço privado em outro local particular. No caso de utilizar o serviço público, será cobrada normalmente a devida taxa municipal de R$ 88,92. Realizada a escolha, a Seção de Cemitérios irá entrar em contato com a funerária e a locadora, confirmando o agendamento e o local da cerimônia.

Vale ressaltar que as empresas locadoras contratadas pela Prefeitura são responsáveis somente pela locação de salas para velórios, logo, o fechamento dos funerais não é obrigação das mesmas.

A Prefeitura informa ainda, que o tempo permitido para as cerimônias continua a ser de até 4 horas, entre as 7h e 17h. Para evitar atrasos nos sepultamentos, as cerimônias de velório devem terminar pelo menos 15 minutos antes do sepultamento (no caso do Grupo Vida e Sinsef) ou 30 minutos (no caso do Memorial Jardim da Paz).

REFORMA - Com investimento será de R$ 491.082,00, valor referente ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 13/21, Processo 5489/21, o projeto de reforma compreende a demolição parcial de laje com instalação de reforços metálico internos no projeto estrutural, instalação de iluminação zenital através de lanternim, a criação de uma área de estar e integração dos conjuntos das 10 salas de vigília, conjunto de sanitários coletivos masculino e feminino e 01 sanitário acessível unissex, através da mudança dos corredores de acesso existentes para uma circulação central, entre as salas, dando mais privacidade aos usuários. Também estão previstas a construção de lanchonete, outro sanitário acessível e rampa de acesso.

