Prefeitura vai construir terminal de passageiros na baixada do Mercado Municipal

A cobertura dos pontos de ônibus localizadas na Praça dos Voluntários, tanto na avenida São Carlos quanto na rua Dona Alexandrina, serão substituídas pela Prefeitura de São Carlos. Para fazer essa reforma as paradas serão desativadas. Na próxima segunda-feira (16/03) o ponto da avenida São Carlos já será desativado e na terça-feira (17/03) da rua Dona Alexandrina.

De acordo com a Suzantur durante o período de reforma os passageiros deverão usar, para embarque e desembarque, os pontos da Catedral e do banco Itaú (na avenida São Carlos) e os pontos da Praça Coronel Paulino Carlos (na rua Dona Alexandrina em frente à Catedral) e os pontos da rua Bento Carlos (sentido Estação) e da Praça Santa Cruz (sentido rua Raimundo Correa). Os percursos e horários das linhas que passam pela região continuam os mesmos.

O modelo existente foi instalado em 2016 em ferro e policarbonato e custou R$ 129.635,37, porém foi constatado um desconforto térmico muito grande. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apontou que a temperatura dentro dos pontos de ônibus da avenida São Carlos e da rua Alexandrina é até 10 graus maior do que fora deles. Com as altas temperaturas, os usuários do transporte solicitaram as mudanças.