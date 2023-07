SIGA O SCA NO

Prefeitura vai construir CEMEI no residencial Ipê-mirim -

A Prefeitura de São Carlos publicou edital de licitação, na modalidade concorrência pública, do tipo menor preço, para construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) na região do Residencial Ipê Mirim.

De acordo com o edital os envelopes referentes a essa licitação serão recebidos e protocolados até às 9h do dia 7 de agosto no Setor de Licitações da Prefeitura de São Carlos.

O valor máximo fixado para a contratação é de R$ 3.208.146,97 e os recursos financeiros são provenientes do orçamento vigente da Prefeitura, via Secretaria Municipal de Educação, tendo como elementos: obras e instalações, aprimorar a qualidade da Educação Infantil, quotas-partes do salário educação (QSE), transferências e convênios federais vinculados

A empresa vencedora da licitação terá um prazo de 240 dias para a execução do serviço, contados da data definida na ordem de início dos serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, com prazo de vigência do contrato de 300 dias, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais.

“Nós temos poucos equipamentos nessa região da cidade e o bairro Ipê Mirim está em uma fase crescente. É mais um investimento da Prefeitura na região sul da cidade para atender as crianças de 0 a 6 anos de idade, garantindo assim oferta de novas vagas escolares”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso.

Leia Também