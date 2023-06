Prefeitura vai concluir construção do Cemei de Água Vermelha

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos abriu licitação, na modalidade Tomada de Preços - N°11/2023, para a contratação de empresa de engenharia para concluir as obras de construção do Centro Municipal de Educação (Cemei) “Santo Piccin”, na esquina da avenida Dr. Ernesto Pereira Lopes Filho com a rua do Ipê, no Distrito de Água Vermelha.

De acordo com o edital os envelopes referentes a este processo serão recebidos e protocolados no setor de licitações da Prefeitura até às 9h do próximo dia 15 de junho.

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, o valor estimado para a conclusão das obras é de R$ 1.468.107,83, uma vez que o Cemei de Água Vermelha está com 65% das obras executadas com custo final total de R$ 3 milhões.

A Prefeitura iniciou a construção do novo prédio do Cemei Santo Piccin no final de 2020, porém a empresa vencedora da licitação não conseguiu concluir as obras dentro do prazo estabelecido.

“Com isso nós rescindimos o contrato com a empresa contratada, estamos pedindo uma penalização dessa empresa e licitando agora o que ficou sem execução, ou seja, a parte final da obra como piso, revestimento, pintura, colocação de esquadrias, louças e estamos trabalhando para entregar a escola até o período letivo de 2024. Uma demanda antiga da comunidade de Água Vermelha”, esclareceu o secretário João Muller.

O atual secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, lembrou que começou a idealizar o Cemei de Água Vermelha ainda em 2009 durante sua atuação na Secretaria Municipal de Educação. “Consegui adquirir o terreno e em 2019 o prefeito Airton Garcia autorizou um financiamento para viabilizar os recursos através de uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil e iniciar as obras.

O Cemei de Água Vermelha vai atender 200 alunos de 0 a 6 anos, não só de Água Vermelha, mas também das chácaras de recreio, do Varjão e de toda aquela região”, ressaltou o secretário de Educação Roselei Françoso.

Leia Também