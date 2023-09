Prefeitura vai abrir novas salas de aula para alunos da Fase 1 e da Fase 5

SIGA O SCA NO

Escola municipal - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação está abrindo novas salas de aula para alunos da Fase 1 e da Fase 5 da Rede Municipal de Ensino e já solicitou a autorização para a contratação de mais 17 professores temporários.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, informou que a contratação se faz necessária em decorrência do aumento da demanda. “Nasceram 203 crianças do início do ano para cá. Essas crianças completaram 4 meses de vida, portanto, elas já têm o direito constituído a uma vaga em uma escola municipal. Por esse motivo nós solicitamos ao prefeito Airton Garcia a contratação de 17 novos professores”, explica o secretário.

Para a Fase 1 foram solicitadas a contratação de professores para os Centro Municipais de Educação Infantil (CEMEIS) Maria Consuelo Brandão Tolentino (Antenor Garcia), Maria Alice Vaz de Macedo, (Cidade Aracy), João Muniz (Cruzeiro do Sul), Bruno Panhoca (Azulville), Ruth Bloem Souto (Vila Carmem), Bento Prado de Almeida Ferraz Junior (Douradinho), Olivia Carvalho (Cidade Aracy), Antônio de Lourdes Rondon (Maria Stella Fagá), Paulo Freire (Itamaraty), João Paulo II (Pacaembu) e José Marrara (Jardim Bandeirantes). Também foi solicitada a contratação de professores para a Fase 5 para o CEMEI Benedita Stahl Sodré, localizado no Jardim Beatriz.

“Conseguimos reduzir muito a fila de espera. Atendemos desde o início de ano mais 700 crianças que chegaram na rede em 2023. Agradeço o prefeito Airton Garcia porque desde o início do ano nós temos contratado professores e conseguimos a abertura de novas salas de aulas”, comemorou o secretário.

Roselei adiantou, também, que o prefeito Airton Garcia já autorizou a contratação de professores e de todo o quadro técnico e administrativo para a inauguração do CEMEI Flávio Aparecido Ciaco, obra que está sendo finalizada no Planalto Verde.

“É uma escola que deve atender em período integral. Nossa perspectiva de atendimento e de 150 crianças de imediato, abrindo mais vagas para o grande Cidade Aracy, região que mais demanda hoje a oferta de novas vagas”, finalizou Roselei Françoso.

