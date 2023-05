Prefeitura segue Estado e prorroga campanha de vacinação contra a gripe

Até o momento foram aplicadas 41.737 doses contra a influenza - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá seguir a orientação da Secretaria de Estado da Saúde, que prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza (gripe) até o próximo dia 30 de junho, aumentando em um mês o período para que a população possa se imunizar.

Desta forma, o município seguirá disponibilizando a vacina em São Carlos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e Unidades de Saúde da Família (USF's) durante todo o mês de junho, sempre aos dias úteis, das 7h30 às 16h30.

Estão habilitadas a se imunizar as pessoas com seis meses ou mais de idade crianças, adolescentes, adultos e idosos , que deverão levar documento com foto, CPF e carteira de vacinação a uma das unidades de saúde para se vacinar.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, lembra da importância da imunização de toda a população. "A influenza é uma infecção viral aguda que atinge o sistema respiratório e pode levar a complicações, por isso, é importante que as pessoas procurem os postos de saúde, vacinem-se e contribuam com a redução da circulação viral no município", disse Denise.

Até o momento foram aplicadas 41.737 doses contra a influenza, sendo que a população alvo é de 101.723 pessoas.

VACINAÇÃO COVID-19

Quem for a uma das UBS's ou USF's se vacinar contra a gripe, também poderá, no mesmo dia, imunizar-se contra a Covid-19. Para receber a vacina bivalente, porém, é necessário que o munícipe tenha tomado ao menos duas doses da vacina anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses. Da bivalente já foram aplicadas 42.247 doses. A população alvo para esse imunizante chega a 232 mil pessoas.

