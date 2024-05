Prefeitura se reúne com representantes da Rigras e do Sindicato dos trabalhadores em transporte

Após ser surpreendido na manhã desta segunda-feira (26/05) pela paralisação dos motoristas da Rigras, empresa concessionária do transporte coletivo, o secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, juntamente com os secretários de Governo, Lucas Leão, se reuniu com representantes da empresa e do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes para exigir a garantia do serviço prestado à população.



Sem aviso prévio à empresa, ao sindicato e muito menos à Prefeitura, um grupo de motoristas impediu a saída dos ônibus da garagem da empresa e, assim, prejudicou trabalhadores de diversos setores a se deslocarem aos seus respectivos locais de trabalho, bem como outros munícipes que utilizam o transporte coletivo. O motivo seria o aumento no ticket alimentação e a correção salarial da categoria.

O advogado do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes, Amador Bandeira, salienta que a iniciativa de interrupção de atividades não era de conhecimento do Sindicato. "Não estávamos sabendo desta paralisação. A greve precisa ser notificada com 72h de antecipação depois de esgotadas as negociações e de uma assembleia com a categoria em que a maioria apoia a greve, e não uma minoria. O sindicato jamais iria apoiar uma greve repentina e a população não pode pagar o preço. Quanto ao aumento que eles reivindicam as negociações já estão sendo realizadas com a empresa", explica Amador.



De acordo com Cesinha Maragno, secretário de Transporte e Trânsito, a Prefeitura está notificando a empresa para que imediatamente retome as atividades com 100% da frota. "Não podemos exigir só 30% da frota porque a greve é irregular".

Lucas Leão, secretário de Governo, disse que o Município tomará as medidas legais cabíveis para retorno imediato dos serviços de transporte coletivo.

Também participaram da reunião o secretário de Relações Legislativas e Institucionais, Leonardo Orlando, o diretor do Departamento de Transporte, Acenir Magalhães, o gerente da empresa Rigras, Marcelo Santana, a também advogada do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes, Renata Ávila, a chefe de Gabinete do Prefeito, Laurie Lubek.

