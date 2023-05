Prefeitura retoma fornecimento de próteses dentárias

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retomou o fornecimento de próteses dentárias para a população que necessita do aparelho. O retorno aconteceu há cerca de dois meses, logo após a homologação da licitação no valor de R$ 1,2 milhão, com os primeiros dispositivos já tendo sido entregues a alguns pacientes assistidos.

Conforme o contrato vigente, o município faz o fornecimento de dois tipos de próteses, compreendendo a modalidade prótese total removível (dentadura) e a prótese conhecida como “ganchinho”, em que o encaixe é feito nos dentes. A entrega é realizada no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), local para onde o munícipe é encaminhado após realizar exames e o primeiro atendimento com os dentistas das próprias Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s).

A supervisora do CEO, Lilian Pinheiro, explica o passo a passo para que as pessoas possam ser contempladas com uma nova prótese dentária. “O paciente deve procurar a UBS ou USF onde é cadastrado e solicitar uma consulta com o cirurgião dentista, que faz todo o tratamento básico na unidade e, após a avaliação, insere o paciente no sistema. De acordo com a liberação de vagas e com a prioridade avaliada pelo dentista, o paciente é mandado ao CEO e passa por algumas etapas, como a moldagem e ida do material ao laboratório, para receber a prótese”, salienta Lilian.

Como a retomada do serviço ocorreu recentemente, uma conversa com as unidades de saúde foi efetuada visando dar agilidade no atendimento. “Fizemos um bate-papo solicitando uma nova triagem dos pacientes pelas unidades, pois há pacientes que optam por fazer o procedimento particular ou mudam da cidade e não queremos perder vagas. Nosso objetivo é fazer a entrega mensal de 70 próteses, que é o que nosso teto diante do Ministério da Saúde, e, atualmente, uma a duas vagas por mês são fornecidas para cada unidade, a depender da demanda”, finaliza a supervisora.

