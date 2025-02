Prefeitura retoma discussão com a concessionária VIA Paulista sobre duplicação da SP-318

SP-318 na região do Damha - Crédito: Google Maps

Os secretários municipais de Gestão da Cidade e Infraestrutura, João Muller e de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a pedido do prefeito Netto Donato, se reuniram nesta terça-feira (25/02), em Ribeirão Preto, com a gerente técnica da concessionária Via Paulista, Letícia Schwabe Loewen.

Na pauta da reunião a continuidade das tratativas entre o município de São Carlos e a Concessionária Via Paulista para fechar o projeto de duplicação da SP-318, Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, no trecho que compreende a Latam até o trevo norte de acesso a São Carlos.

O Projeto será protocolado junto a Agência de Transporte do Estado de São Paulo – Artesp, no final de março. Segundo a representante da Via Paulista, Letícia Schwabe Loewen, a duplicação poderá ser incluída nas novas obrigações da concessão. O projeto executivo e a decisão sobre a inclusão somente sairão no mês de novembro, quando a concessão da SP-318 completará 8 anos.

“A expectativa da Concessionária é já estar com a obrigação definida até o início do próximo ano e dar continuidade nas obras de duplicação de toda a extensão da SP-318, no total de 14 Km, sendo parte com ciclovia. A previsão de conclusão da obra é para 2028”, disse João Muller, secretário municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

Desde 2019 o município vem fazendo tratativas junto a Concessionária Via Paulista e a Artesp. O prefeito Netto Donato vai agendar nas próximas semanas uma audiência com o governo estadual e com diretores da Artesp para tratar da duplicação.

O secretário adjunto de Obras, Leonardo Lázaro e o diretor de Projetos, Sebastião Batista, também participaram da reunião com a Via Paulista.

