(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Cidade

Prefeitura retira barracos no entorno do Parque do Pardinho

04 Mar 2026 - 20h54Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Prefeitura retira barracos no entorno do Parque do Pardinho - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A Prefeitura de São Carlos realizou, na manhã desta quarta-feira (4/3), a retirada de seis barracos de madeira e alvenaria instalados irregularmente em área pública no entorno do Parque Antônio Henrique de Lima – Pardinho, localizado na Avenida Cesare Brigante, na Vila Monte Carlo.

A ação atendeu a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça de São Carlos, que instaurou Inquérito Civil para apurar denúncia de invasão de área pública no local. Por meio do Ofício nº 50/26/9ª-MP, o órgão solicitou informações sobre a retirada das estruturas e a limpeza da área, estabelecendo prazo de 30 dias para a adoção das providências.

No documento, o promotor de Justiça Flávio Okamoto requisitou medidas para a desocupação e regularização do espaço, após denúncia sobre a construção de cinco barracos de madeira e um de alvenaria.

Durante a operação, foram utilizadas duas retroescavadeiras, dois caminhões basculantes e um caminhão de carga seca para a desmontagem e remoção das estruturas. Ao todo, quatro caminhões de entulho, madeira, lixo e objetos inservíveis foram retirados da área.

Participaram da ação equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana e da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Pacaembu e da Guarda Municipal.

De acordo com o diretor de Manutenção de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, Marcos Antônio de Thomazo, a operação ocorreu de forma tranquila.

“Cumprimos o processo nº 23.763/25, que determinava a retirada das estruturas instaladas irregularmente em área pública. A equipe foi composta por motoristas, operadores e ajudantes operacionais. A ação foi concluída sem intercorrências. Moradores da região relataram que aguardavam essa providência há algum tempo”, afirmou.

Leia TambÃ©m

UFSCar oficializa inÃ­cio de obras do Novo PAC com quase R$ 69 milhÃµes em investimentos
Cidade21h10 - 04 Mar 2026

UFSCar oficializa inÃ­cio de obras do Novo PAC com quase R$ 69 milhÃµes em investimentos

USP SÃ£o Carlos abre inscriÃ§Ãµes em cursos preparatÃ³rios para OlimpÃ­ada Brasileira de RobÃ³tica
Cidade18h06 - 04 Mar 2026

USP SÃ£o Carlos abre inscriÃ§Ãµes em cursos preparatÃ³rios para OlimpÃ­ada Brasileira de RobÃ³tica

SAAE realiza atendimento especial neste sÃ¡bado na Unidade do Centro
Cidade17h18 - 04 Mar 2026

SAAE realiza atendimento especial neste sÃ¡bado na Unidade do Centro

Jovens da FundaÃ§Ã£o CASA tÃªm dia de aprendizado no centro cientÃ­fico da USP em SÃ£o Carlos
Cidade16h24 - 04 Mar 2026

Jovens da FundaÃ§Ã£o CASA tÃªm dia de aprendizado no centro cientÃ­fico da USP em SÃ£o Carlos

SAAE informa interdiÃ§Ã£o parcial no Boa Vista nesta quinta-feira
Cidade15h41 - 04 Mar 2026

SAAE informa interdiÃ§Ã£o parcial no Boa Vista nesta quinta-feira

Ãšltimas NotÃ­cias