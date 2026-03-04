Prefeitura retira barracos no entorno do Parque do Pardinho

CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A Prefeitura de São Carlos realizou, na manhã desta quarta-feira (4/3), a retirada de seis barracos de madeira e alvenaria instalados irregularmente em área pública no entorno do Parque Antônio Henrique de Lima – Pardinho, localizado na Avenida Cesare Brigante, na Vila Monte Carlo.

A ação atendeu a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça de São Carlos, que instaurou Inquérito Civil para apurar denúncia de invasão de área pública no local. Por meio do Ofício nº 50/26/9ª-MP, o órgão solicitou informações sobre a retirada das estruturas e a limpeza da área, estabelecendo prazo de 30 dias para a adoção das providências.

No documento, o promotor de Justiça Flávio Okamoto requisitou medidas para a desocupação e regularização do espaço, após denúncia sobre a construção de cinco barracos de madeira e um de alvenaria.

Durante a operação, foram utilizadas duas retroescavadeiras, dois caminhões basculantes e um caminhão de carga seca para a desmontagem e remoção das estruturas. Ao todo, quatro caminhões de entulho, madeira, lixo e objetos inservíveis foram retirados da área.

Participaram da ação equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana e da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Pacaembu e da Guarda Municipal.

De acordo com o diretor de Manutenção de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, Marcos Antônio de Thomazo, a operação ocorreu de forma tranquila.

“Cumprimos o processo nº 23.763/25, que determinava a retirada das estruturas instaladas irregularmente em área pública. A equipe foi composta por motoristas, operadores e ajudantes operacionais. A ação foi concluída sem intercorrências. Moradores da região relataram que aguardavam essa providência há algum tempo”, afirmou.

Leia TambÃ©m