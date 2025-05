Prefeitura renova contrato para serviços de controle de acesso em escolas municipais

Compartilhar no facebook

EMEB Carmine Botta - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos anunciou a renovação do contrato nº 37/32 (referente ao Processo nº 29736/2019, Pregão Eletrônico 004/2021) com a empresa WWS Services Prestadora de Serviços LTDA, responsável pela atuação de controladores de acesso em diversos órgãos públicos do município.

Com a renovação, 161 profissionais continuarão prestando o serviço, sendo que 104 deles permanecerão atuando nas escolas da rede municipal de ensino, onde já desempenhavam suas funções anteriormente. Os demais serão distribuídos entre diferentes secretarias e órgãos municipais, incluindo: Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Social e Cidadania, Saúde, Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Clima e Meio Ambiente, Esportes, Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fundo Social de Solidariedade, Infância e Juventude, Pessoa com Deficiência e Paradesportos, além do Paço Municipal.

A Prefeitura também informou que está em andamento a preparação de um novo procedimento licitatório para a contratação dos serviços de controle de acesso, visando dar continuidade ao atendimento qualificado e à segurança nas unidades públicas do município.

