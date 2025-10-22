Imóvel abandonado com risco de desabamento é demolido no Jardim Paulista

A Prefeitura de São Carlos realizou, nesta quarta-feira (22/10), a demolição de um imóvel abandonado localizado na Rua Júlio Rocha, no bairro Jardim Paulista. A ação foi coordenada por uma força-tarefa envolvendo o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, a Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana, a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e a Defesa Civil. A operação atendeu a uma denúncia feita pelo vereador Bruno Zancheta e por moradores da região.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, o imóvel estava em avançado estado de deterioração e acumulava grande quantidade de lixo tanto em seu interior quanto na calçada. O local era utilizado por usuários de drogas e representava um foco de proliferação de vetores de doenças, como ratos e escorpiões, colocando em risco a saúde pública.“A intervenção foi necessária para evitar um risco ainda maior”, destacou Penela.

O diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, explicou que a estrutura apresentava sinais de colapso iminente, com comprometimento da cobertura e das paredes de alvenaria, o que agravava a situação de perigo.

A Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, por meio do Departamento de Fiscalização, notificou o proprietário sobre as condições precárias e os riscos à segurança. Como não houve cumprimento das determinações dentro dos prazos legais, a demolição foi autorizada em nome da segurança e da saúde pública.“Diante da omissão do responsável, a medida foi necessária”, afirmou o chefe de Fiscalização de Obras, André Ricardo Zambon.

Penela reforçou que a demolição e a limpeza do terreno foram realizadas com base em parecer técnico da Defesa Civil, que atestou o risco de desabamento da edificação.

