Prefeitura remove grades do Parque do Kartódromo e libera prática de atividades físicas

Crédito: Colaborador/SCA

Interditado desde o começo de abril, a Prefeitura Municipal removeu na manhã desta quarta-feira (26) as grades que impediam o acesso ao Parque do Kartódromo. Segundo a assessoria de imprensa, outras áreas públicas ao ar livre, como o Jardim Bicão, também terão o acesso permitido.

A partir de agora volta a ser permitido o uso do local para a prática de atividades físicas seguindo as normas do Plano São Paulo, como o uso de máscara, distanciamento social e sem aglomeração.

A Prefeitura deve implantar avisos nestes locais para orientar a população sobre os procedimentos que devem ser adotados.

