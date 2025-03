Prefeitura remove 15 caminhões de inservíveis no 1º dia de operação cata treco no Antenor Garci

Equipes no local - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância, iniciou na manhã desta segunda-feira (24/03), pelo bairro Antenor Garcia, a Operação Cata Treco, serviço que realiza a coleta de materiais volumosos como sofá, colchões, utensílios quebrados, resíduos de madeira, pneus, plásticos, vasilhames, latas e outros objetos que possam acumular água da chuva.



Para agilizar os serviços e poder recolher o maior número de inservíveis das residências e terrenos baldios, a Prefeitura montou uma força tarefa, envolvendo também o trabalho de diversas secretarias como de Gestão da Cidade e Infraestrutura e de Conservação e Qualidade Urbana, além do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) que disponibilizou caminhões, máquinas e realizou a limpeza e desentupimento de bueiros pelo bairro.

Houve coleta de materiais volumosos como móveis velhos, sofás e colchões, utensílios quebrados, resíduos de madeiras, pneus, plásticos, vasilhames, latas e outros objetos que podem acumular água da chuva. Neste primeiro dia da Operação Cata Treco foram recolhidos 15 caminhões com inservíveis e entulhos, sendo 8 caminhões de carga seca e 7 caminhões basculantes. O lixo descartado irregularmente em terrenos baldios também foi e será recolhido durante a semana inteira.

O SAAE está presente e atuante na operação com dois caminhões para coleta de materiais, uma máquina pá carregadeira e também com o caminhão hidrojato para limpar e desentupir bueiros. O conjunto de serviços executados durante a operação é para diminuir os altos números de casos positivos de Dengue na cidade.

“São Carlos já está em estado de emergência e em função disso é importante que haja uma união de esforços com todos os agentes que podem colaborar nesse sentido. Nós, do SAAE, estamos igualmente fazendo a nossa parte, dando a nossa parcela de contribuição para que os casos de Dengue, que têm lotado nossas unidades de saúde, tenham um controle”, disse o presidente do SAAE, Derike Contri.

“A Prefeitura segue intensificando as ações de combate à Dengue. A operação Cata Treco, aliada ao trabalho dos agentes de combate às endemias, busca mobilizar a população para a importância de eliminar qualquer objeto ou recipiente que possa acumular água parada, seja nos quintais ou em áreas próximas. O número de casos de Dengue está aumentando rapidamente em São Carlos, e já enfrentamos uma situação de emergência, com as UPAS lotadas nesse último fim de semana. A participação da população é fundamental para conter a doença, eliminando qualquer foco do mosquito", destacou Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.



A diretora ressaltou, ainda, que a Operação Cata Treco continua no Antenor Garcia até que as equipes consigam percorrer todas as ruas do bairro. “A nossa ideia é fazer toda a região do grande Cidade Aracy, para depois seguir para outros bairros da cidade. Solicitamos o apoio dos moradores para que abram suas casas, para que recebem os nossos agentes de endemias para que eles possam identificar os criadouros e fazer a eliminação. A responsabilidade é de todos, do poder público e da população”, finaliza a diretora.



Em 2025 já foram registradas 9.301 notificações para Dengue, com 1.906 casos descartados e 4.448 casos positivos (1.258 novos casos), sendo todos autóctones, 2.947 ainda aguardam resultado de exame, com 7 óbitos em investigação e 1 óbito descartado. Neste momento 33 pessoas estão internadas em leitos de enfermaria e 8 em leitos de UTI.

