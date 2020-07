Prefeitura regulamenta realização de feirões de carros em São Carlos

Tradicionais feirões terão novas regras a partir de agora - Crédito: Arquivo/SCA

A Prefeitura Municipal publicou na edição de hoje (21) do Diário Oficial um decreto que regulamenta a realização de feirões de veículos na cidade. No começo do ano os proprietários de revendas de automóveis iniciaram reuniões junto ao legislativo para a normatização deste tipo de evento.

A criação de novas regras considerou a necessidade de proteção para frequentadores dos feirões, como risco de incêndio, queda e pânico.

O decreto traz vários critérios que deverão ser seguidos a partir de agora. Entre eles estão a contratação de ambulância, de empresa de segurança, plano de coleta e disposição de resíduos sólidos, apresentação de laudos técnicos conforme normas regulamentadoras, sistema de segurança, incluindo equipamentos e a brigada de combate a incêndio e pânico, em condições de operação e disponibilização de banheiros químicos, inclusive para deficientes físicos.

O organizador do feirão também terá que recolher uma taxa de R$ 3,00 por metro quadrado de área total a ser utilizado. O dinheiro arrecadado será destinado ao Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

