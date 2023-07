Prefeitura reforma refeitório de CEMEI e faz homenagem a merendeira

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) entregou na última terça-feira (04/07), a reforma do refeitório do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Pedro Pucci, localizado na Vila Jacobucci.

Em uma cerimônia que emocionou o público, quem teve a concretização de seu sonho foi a merendeira Clarinha Rezende Basílio, que viu o refeitório da escola onde trabalha há mais de 30 anos, ser reformado e revestido de azulejos. A merendeira sempre sonhou com um ambiente mais confortável e agradável para os alunos e de fácil limpeza para os servidores.

Em seu último pedido, feito para a diretora do CEMEI, Hellen Ramos de Arruda, Dona Clarinha chegou a solicitar que a chamasse para a entrega do refeitório mesmo se ela não estivesse mais trabalhando no local, já que, recentemente, aderiu ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV) da Prefeitura de São Carlos.

Por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP), que reúne todos os sonhos da comunidade escolar, e com o apoio da vereadora Professora Neusa que destinou emenda parlamentar no valor de R$ 14 mil, a Prefeitura conseguiu entregar, nesta semana, a reforma do refeitório, que contou com o revestimento de azulejos e troca de janelas.

Dona Clarinha emocionada disse que é um sonho realizado, falou da felicidade em trabalhar no CEMEI Pedro Pucci e agradeceu todos os envolvidos pela homenagem, em vida, e da surpresa e felicidade em estar com uma parte da família que veio de Sorocaba especialmente para esse momento especial.

O secretário Roselei Françoso falou do amor e dedicação da merendeira em todos esses anos na educação, do seu papel essencial para essa reforma e lembrou, ainda, que a merendeira se inscreveu no Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV) e após a reforma e a realização de seu sonho, desistiu de sair da Prefeitura.

A vereadora Neusa falou que uma das prioridades de seu mandato é a educação, e fica feliz em participar da realização do sonho da merendeira e de proporcionar melhores condições para os alunos e servidores da escola.

“Esse foi primeiro sonho realizado com a ajuda do PPP, vem muito mais”, enfatizou o secretário de Educação, Roselei Françoso.

