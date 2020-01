Prefeitura realizará audiências públicas de quatro novos empreendimentos imobiliários

Áárea da antiga indústria Cardinalli - Crédito: Google Maps

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizará mais duas audiências públicas para analisar o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV de quatro novos empreendimentos imobiliários na área urbana do município.

A primeira audiência pública será no próximo dia 22 de janeiro, a partir das 18h, no auditório do Paço Municipal, localizado na rua Episcopal, nº 1.575, no centro, para tratar dos seguintes empreendimentos imobiliários: Loteamento Jardim Larine/ Camengon Projetos, Processo nº 14786/2015, uma gleba de 164,3 mil metros quadrados, próximo ao Jardim Munique e Jardim Santa Maria II, com 157 lotes e respectivas áreas públicas e Porto Royale/ Corpal Empreendimentos, Processo nº 28.337/2017, localizado entre a rua Miguel Petroni e Rodovia Washington Luiz, uma gleba de 710 mil metros quadrados, com aproximadamente 600 lotes, parte em condomínio.

A segunda audiência pública para análise de Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV dos outros dois novos empreendimentos imobiliários será no dia 29 de janeiro, às 18h, também no auditório do Paço Municipal. Desta vez os empreendimentos imobiliários em pauta serão: Loteamento sem Denominação da Água Santa Desenvolvimento Imobiliário, Processo nº 21337/2017, gleba de 563 mil metros quadrados ao lado do Jardim Araucária, contemplando 4 lotes condominiais entre 60 a 90 mil metros, sendo lotes de uso misto, áreas verdes, institucionais, patrimoniais, fração de interesse social e sistema de lazer; Conquista São Carlos/ RPS Engenharia, Processo nº 13924/2016, urbanização da área da antiga indústria Cardinalli, próximo a avenida Heitor José Reali, com 2 condomínios com cerca de 1.000 unidades habitacionais, verticalizadas, com respectivas áreas públicas.

Os materiais relativos aos projetos de implantação dos empreendimentos e seus respectivos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIVs) estão à disposição dos interessados no portal da Prefeitura Municipal de São Carlos, no endereço eletrônico www.saocarlos.sp.gov.br.

Outras informações poderão ser solicitadas na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. As audiências são de livre acesso a toda comunidade são-carlense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também