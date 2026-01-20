(16) 99963-6036
Cidade

Prefeitura realiza reparo em buraco de cruzamento no Santa Felícia

20 Jan 2026 - 17h20Por Jessica Carvalho R
Moradores e motoristas que trafegavam pelo bairro Santa Felícia enfrentaram dificuldades devido a um buraco de grandes proporções localizado no cruzamento das ruas Marcus Vinícius de Mello Moraes e Sebastião Sampaio Osório.

De acordo com relatos, o buraco ocupava boa parte da via, obrigando carros, motos e até ônibus do transporte coletivo a realizarem desvios para conseguir passar pelo local. A situação aumentava o risco de acidentes, principalmente em horários de maior movimento, além de causar danos aos veículos.

Após a publicação da denúncia, a Prefeitura Municipal informou que a secretaria responsável foi acionada e realizou o reparo. Em nota, a administração confirmou que a equipe esteve no local executando o serviço e encaminhou imagens comprovando a realização do conserto.

“Boa tarde! Sobre essa denúncia, a secretaria responsável está realizando o reparo”, informou a Prefeitura.

Com a intervenção, o tráfego no cruzamento foi normalizado, atendendo a uma reivindicação dos moradores e motoristas da região.

