Prefeitura realiza qualificação sobre doença pulmonar obstrutiva crônica

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu um curso de capacitação em Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) aos profissionais do município, ocasião em que o médico pneumologista Prof. Dr. Aquiles Camelier discorreu sobre o tema. O evento aconteceu na quinta-feira (11/05), no auditório do Paço Municipal.

O evento, uma parceria entre o Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA) e a empresa GSK, contou com palestra para os profissionais médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), supervisores de unidades e supervisores dos núcleos regionais de saúde.

Doutor em pneumologia pela UNIFESP e com pós-doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha, Camelier abordou diversas questões sobre a DPOC, explicando sobre a patologia, modelos de abordagem, diagnóstico, sinais dos sintomas, a importância da realização de exames como a espirometria e as formas de tratamento e acompanhamento de pacientes.

Segundo a diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Crislaine Mestre, os propósitos do evento foram cumpridos. “O principal objetivo foi ampliar o conhecimento para o diagnóstico precoce com relação à doença, prevenir e controlar os sintomas, reduzir a gravidade e o número de exacerbações, melhorar a capacidade respiratória, ofertar tratamento medicamentoso e não medicamentoso para impedir ou retardar a evolução clínica a fim de aumentar a tolerância dos exercícios e reduzir a mortalidade, ofertando à população o cuidado e uma assistência adequada para a melhora da qualidade de vida”, disse Crislaine.

