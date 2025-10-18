Prefeitura realiza pagamento direto a 140 funcionários da WWS Services após acordo com sindicato

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realizou, na tarde desta sexta-feira (17/10), o pagamento dos salários de aproximadamente 140 trabalhadores da empresa WWS Services, que atuam nos serviços de limpeza e portaria em órgãos públicos. A ação ocorreu no auditório do Paço Municipal e foi resultado de um acordo firmado com o sindicato da categoria, o Siemaco.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, explicou que a Prefeitura decidiu efetuar o pagamento diretamente aos trabalhadores após tratativas com o sindicato e parecer jurídico favorável. Segundo ele, houve decisão judicial que permitiu a retenção de valores da empresa para garantir o repasse aos funcionários.

“A Prefeitura se preocupou em fazer esse pagamento para que os funcionários tivessem o salário e pudessem continuar com suas vidas. Tudo foi respaldado pelo sindicato e pela legislação. A empresa não criou obstáculos e, inclusive, enviou uma carta recomendando que o pagamento fosse feito diretamente aos trabalhadores”.

Michael Yabuki informou que 105 funcionários da portaria estão vinculados à sua secretaria, enquanto os da limpeza (67 trabalhadores) estão sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Pessoas.

O presidente do Siemaco, André José da Silva, afirmou que o pagamento representa um avanço, mas ainda há pendências a serem resolvidas, como as rescisões contratuais e o pagamento de benefícios previstos em convenção coletiva. “Esse é o primeiro passo. Ainda falta resolver a rescisão dos contratos. A empresa não vem pagando o benefício assiduidade desde janeiro, que é de R$ 300 por mês para o trabalhador que não tem faltas. Isso será cobrado na rescisão”.

André também destacou a importância do salário para os trabalhadores, muitos dos quais são responsáveis pelo sustento da família. “Estamos falando de trabalhadores que não faltam, que sustentam filhos, netos, têm aluguel e contas a pagar. A empresa não apresentou soluções concretas, apenas justificativas. Mas conseguimos avançar com o apoio da Prefeitura de São Carlos”.

A secretária de Gestão de Pessoas, Ana Sodelli, confirmou que o pagamento e o vale-refeição foram realizados conforme o acordo firmado com o sindicato. “Foi um cumprimento do acordo estabelecido. Os trabalhadores continuam em atividade e, a partir de segunda-feira, dia 20, iniciamos a segunda etapa das tratativas com o sindicato para tratar de outros assuntos pendentes dos trabalhadores”, disse.

