Prefeitura realiza nova operação para fiscalizar bebidas adulteradas

Fiscais fiscalizam bebidas em São Carlos -

A Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização, realizaram, na tarde de sexta-feira (16/10), operação conjunta de inspeção em estabelecimentos de entretenimento, casas de shows e eventos, com o objetivo de coibir a comercialização de bebidas adulteradas e verificar eventuais irregularidades relacionadas ao uso de metanol em produtos disponibilizados ao consumo público.



Durante a ação, as equipes técnicas executaram inspeções minuciosas, com ênfase na verificação de rótulos, lacres de segurança, condições de armazenamento e integridade das embalagens, especialmente de bebidas destiladas, visando assegurar a conformidade com as normas sanitárias e a rastreabilidade dos produtos comercializados.

A operação foi desencadeada em razão de alertas recentes sobre a ocorrência de adulterações com substâncias tóxicas. No decorrer das inspeções, os fiscais requisitaram a apresentação das notas fiscais de aquisição das bebidas. A maioria dos estabelecimentos apresentou a documentação comprobatória no momento da vistoria. Nos casos em que não foi possível a apresentação imediata, os responsáveis foram formalmente notificados e terão o prazo de dois dias úteis para encaminhar os comprovantes fiscais à Vigilância Sanitária.

Paralelamente às ações de fiscalização, os agentes realizaram atividades de orientação aos comerciantes, destacando a necessidade de aquisição de produtos exclusivamente de fornecedores devidamente regularizados, com emissão de nota fiscal e rotulagem que assegurem a procedência e a qualidade do produto.



De acordo com a supervisora da Vigilância Sanitária, Fernanda Cereda, a operação possui caráter essencialmente preventivo, reforçando o papel do município na proteção da saúde coletiva.

“O objetivo central é garantir que os produtos disponibilizados ao consumo estejam em conformidade com os padrões sanitários exigidos. O consumo de bebidas adulteradas representa um risco grave à saúde pública, e por isso intensificamos as ações de inspeção para identificar não conformidades e orientar os estabelecimentos. É fundamental que os comerciantes mantenham os documentos fiscais e adquiram produtos com procedência comprovada”, pontuou.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, ressaltou o caráter educativo e a importância da integração institucional entre os setores envolvidos.

“A operação integra uma força-tarefa composta por diferentes órgãos municipais, cada qual atuando dentro de sua competência. Essa articulação tem proporcionado maior eficiência às ações fiscalizatórias. Trata-se de uma etapa de um trabalho contínuo, que será mantido e ampliado”, concluiu.

