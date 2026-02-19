Prefeitura realiza nova audiência pública para revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Cidade e Infraestrutura, promove na próxima quarta-feira, dia 25 de fevereiro, às 18h, mais uma audiência pública para discutir a revisão do Plano Diretor do município. O encontro será realizado no auditório do Paço Municipal, localizado na Rua Episcopal, 1.575, e terá como tema central o meio ambiente e os movimentos sociais.

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano da cidade, responsável por orientar o crescimento e o desenvolvimento de São Carlos. A nova versão em debate terá vigência de 2027 a 2037 e, de acordo com a Secretaria, busca incorporar sugestões e contribuições da sociedade civil organizada ao texto final.

O assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, ressaltou a relevância da participação popular no processo de construção do documento. “Nós pretendemos dar espaço para todas aquelas entidades vinculadas à defesa ambiental, para todas as entidades vinculadas aos movimentos sociais, para que a gente possa oferecer à nossa comunidade o melhor texto possível do Plano Diretor”, afirmou.

A audiência integra uma série de encontros promovidos desde o início da revisão. A proposta é assegurar que diferentes segmentos da sociedade possam se manifestar e colaborar na definição das diretrizes que irão nortear o futuro da cidade pelos próximos dez anos.

O debate é aberto ao público e deve reunir representantes de entidades ambientais, integrantes de movimentos sociais e cidadãos interessados em contribuir para a construção de uma São Carlos mais inclusiva e sustentável.

