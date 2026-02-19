(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
Cidade

Prefeitura realiza nova audiência pública para revisão do Plano Diretor

19 Fev 2026 - 19h24Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeitura realiza nova audiência pública para revisão do Plano Diretor -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Cidade e Infraestrutura, promove na próxima quarta-feira, dia 25 de fevereiro, às 18h, mais uma audiência pública para discutir a revisão do Plano Diretor do município. O encontro será realizado no auditório do Paço Municipal, localizado na Rua Episcopal, 1.575, e terá como tema central o meio ambiente e os movimentos sociais.

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano da cidade, responsável por orientar o crescimento e o desenvolvimento de São Carlos. A nova versão em debate terá vigência de 2027 a 2037 e, de acordo com a Secretaria, busca incorporar sugestões e contribuições da sociedade civil organizada ao texto final.

O assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, ressaltou a relevância da participação popular no processo de construção do documento. “Nós pretendemos dar espaço para todas aquelas entidades vinculadas à defesa ambiental, para todas as entidades vinculadas aos movimentos sociais, para que a gente possa oferecer à nossa comunidade o melhor texto possível do Plano Diretor”, afirmou.

A audiência integra uma série de encontros promovidos desde o início da revisão. A proposta é assegurar que diferentes segmentos da sociedade possam se manifestar e colaborar na definição das diretrizes que irão nortear o futuro da cidade pelos próximos dez anos.

O debate é aberto ao público e deve reunir representantes de entidades ambientais, integrantes de movimentos sociais e cidadãos interessados em contribuir para a construção de uma São Carlos mais inclusiva e sustentável.

Leia Também

Prefeitura recebe relatório do CREA-SP sobre inspeção de pontes e viaduto
Cidade20h40 - 19 Fev 2026

Prefeitura recebe relatório do CREA-SP sobre inspeção de pontes e viaduto

Ecovias Noroeste Paulista realiza "Vá Seguro, Motorista" em São Carlos
Cidade17h36 - 19 Fev 2026

Ecovias Noroeste Paulista realiza "Vá Seguro, Motorista" em São Carlos

IFSP São Carlos abre inscrições para Curso Preparatório ao Ensino Médio 2027 destinado a alunos do 9º ano
Cidade17h05 - 19 Fev 2026

IFSP São Carlos abre inscrições para Curso Preparatório ao Ensino Médio 2027 destinado a alunos do 9º ano

Santa Casa investe em inclusão e promove desenvolvimento de Pessoas com Deficiência
Cidade16h26 - 19 Fev 2026

Santa Casa investe em inclusão e promove desenvolvimento de Pessoas com Deficiência

Paróquia São Domingos Sávio realiza Bingão Especial do Padroeiro neste sábado (21)
Cidade14h58 - 19 Fev 2026

Paróquia São Domingos Sávio realiza Bingão Especial do Padroeiro neste sábado (21)

Últimas Notícias