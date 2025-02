Prefeitura realiza mutirão contra a dengue nesta sexta e sábado

Mutirão contra a dengue - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realiza nesta sexta-feira (07/02) e no sábado (08/02), um mutirão de combate ao Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, nas vilas Marina, Brasília, Costa do Sol e no Tijuco Preto e Estância Suíça.

Os Agentes de Combate às Endemias, com apoio da Secretaria Municipal de Conservação e Mobilidade Urbana, vão fazer a vistoria de imóveis com eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti e recolhimento de inservíveis encontrados nas áreas de risco.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, os bairros são escolhidos de acordo com o número de notificações e de casos positivos confirmados. “Nessa região que vamos trabalhar foram registradas 126 notificações, com 49 casos confirmados e 57 aguardando resultado de exame, por isso vamos orientar os moradores durante a vistoria sobre a importância da eliminação imediata de todos os criadouros potenciais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Essa ação não se restringe só ao período epidêmico da doença. Considerando que os ovos dos mosquitos podem ficar latentes por até 450 dias em recipientes secos, é imperativo que a população fique atenta aos cuidados em qualquer época do ano, pois a qualquer chuva, as larvas podem eclodir e o ciclo do mosquito se inicia novamente”, alerta a diretora.

Leandro Pilha, secretário municipal de Saúde, disse que durante as vistorias também serão recolhidos materiais inservíveis presentes nos imóveis. “Materiais dispostos nas vias públicas e em terrenos baldios também serão recolhidos. O nosso objetivo é mobilizar a população sobre a importância de manter o ambiente livre da infestação de mosquitos transmissores de doenças e passar orientações sobre os sintomas das arboviroses. A eliminação dos criadouros ainda é a medida mais eficaz para combater o mosquito Aedes aegypti”, garante Pilha.

A Secretaria de Saúde solicita para que as pessoas não coloquem os inservíveis na calçada e nem na rua. “Na hora da vistoria as equipes vão retirar esses materiais dos quintais e colocar diretamente no caminhão, pois dessa forma não obstruímos a passagem nas calçadas e nem nas vias”, orienta o secretário.

Para o prefeito Netto Donato, que solicitou o retorno imediato dos mutirões, o combate à dengue não depende apenas do poder público, mas de um esforço conjunto para proteger a saúde coletiva e evitar epidemias. “Diante do cenário preocupante de aumento das infecções, a adesão da população aos mutirões se torna ainda mais crucial. Portanto, participar e incentivar a realização de mutirões é um compromisso essencial para garantir que o Aedes aegypti não encontre espaço para se proliferar. A prevenção é a melhor estratégia, e pequenas ações podem fazer toda a diferença na luta contra a dengue”.

No momento São Carlos registra 1.005 notificações para Dengue, com 265 casos positivos, sendo todos autóctones, 430 ainda aguardam resultado de exame. Para Chikungunya foram registradas 17 notificações, com 9 casos descartados e 8 aguardando resultado de exame do Instituto Adolfo Lutz. Para Zika foram registradas 8 notificações, com 8 casos descartados e Febre Amarela até o momento não foi registrada nenhuma notificação.

Na sexta-feira (07/02) e no sábado (08/02) a concentração das equipes será a partir das 7h30 no Ginásio de Esportes Zuzão, localizado na avenida Araraquara, nº 422, na Vila Brasília. Na sexta as equipes vão percorrer o bairro Estância Suíça e a Vila Marina das 8h às 17h. No sábado a Vila Costa do Sol, Vila Brasília e Tijuco Preto das 8h às 13h.

