Para celebrar o Dia Mundial da Síndrome de Down, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos (SMPDP) promoverá um evento no dia 21 de março, sexta-feira, a partir das 8h, no Auditório “Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior”, localizado no Paço Municipal, na Rua Episcopal, nº. 1.575, no centro.

Aberto ao público geral, o evento contará com palestras e apresentações de entidades de São Carlos com objetivo de difundir informações e reduzir a discriminação e preconceito que cercam as Pessoas com Deficiência (PCDs).

Confira a programação completa:

8h - Cerimonial

8h30 - Abertura oficial

8h45 – Apresentação do vídeo com João Vitor de Paiva, palestrante, modelo, ator, 1º conselheiro jovem T21 do Unicef, 1º aluno de Educação Física T21 graduado pela PUC-Goiânia, ganhador do Prêmio iBest 2024 na categoria Diversidade e Inclusão.

9h – Apresentação do Coral APAE

9h15 - Palestra Com o Tema: “Acompanhamento pediátrico do paciente com trissomia do cromossomo 21”, com o Dr. Douglas F. Martins, médico pediatra e funcional integrativo. Mediado por Mariana Precaro, mãe atípica do grupo de acolhimento Trevo 21

10h - Apresentação dos atletas com síndrome de Down da Liga Central de Natação. Treinador: Airton Doniseti Bianchi (Mitcho)

10h15 - Apresentação de Dança com alunos da Acorde

O Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. “É uma oportunidade para celebrar a diversidade e promover a importância de uma sociedade mais justa e inclusiva. A celebração desse dia inclui campanhas de conscientização, palestras, eventos culturais e esportivos, além de iniciativas para dar visibilidade às histórias de superação e conquistas das pessoas com Síndrome de Down”, avalia Rafael Almeida, secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos.

É necessário destacar que a Síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma condição genética inerente à pessoa. Porém, está associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança. Foi descrita há 150 anos, quando John Langdon Down, em 1866, se referiu a ela pela primeira vez como um quadro clínico com identidade própria.

