quarta, 10 de dezembro de 2025
Prefeitura realiza depósito de FGTS da WWS

10 Dez 2025 - 06h29Por Jessica Carvalho R
A Prefeitura de São Carlos depositou, na tarde desta terça-feira (09/12), o valor de R$ 149.484,75 referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores da empresa WWS. O pagamento cumpre integralmente o acordo firmado no último dia 3 de dezembro, durante mesa redonda realizada no Ministério do Trabalho, que reuniu representantes do município, da empresa e do sindicato da categoria.

O encontro definiu prazos, processos e responsabilidades para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do encerramento do contrato da WWS com a administração municipal. Entre os compromissos assumidos estavam o pagamento da multa de 40% do FGTS, o acompanhamento dos depósitos de INSS e FGTS, o agendamento das homologações e a liberação do seguro-desemprego às trabalhadoras.

Com o depósito efetuado dentro do prazo, a Prefeitura reforça que todas as etapas sob sua responsabilidade estão sendo cumpridas, garantindo segurança jurídica ao processo e evitando a necessidade de judicialização. A medida também ajuda a assegurar que o encerramento contratual ocorra de forma organizada, transparente e com respeito aos direitos trabalhistas.

 

