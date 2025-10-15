Prefeitura realiza demolição de imóvel abandonado no Cidade Jardim

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos realizou nesta quarta-feira (15/10) a demolição de um imóvel abandonado localizado na Rua Iwagiro Toyama, no bairro Jardim Paulistano. A ação foi conduzida por uma força-tarefa envolvendo o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, as secretarias de Conservação e Qualidade Urbana, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, além da Defesa Civil. A medida atendeu a uma denúncia apresentada pelo vereador Elton Carvalho e por moradores da região.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, o imóvel encontrava-se em estado avançado de deterioração e já havia sido alvo de diversos incêndios. “Recebemos várias denúncias sobre o abandono e o acúmulo de lixo tanto no interior quanto na calçada. A situação favorecia a proliferação de vetores de doenças, como ratos e escorpiões, colocando em risco a saúde dos moradores. A intervenção foi necessária para evitar um problema ainda maior”, explicou.

O diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, informou que a edificação apresentava risco iminente de colapso estrutural. “A cobertura e as paredes estavam comprometidas pela ação da chuva e pelos incêndios ocorridos no interior do imóvel, atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Toda a estrutura estava fragilizada, com risco de desabamento”, detalhou.

Segundo o chefe de Fiscalização de Obras, André Ricardo Zambon, o proprietário havia sido notificado sobre o estado do imóvel e o perigo que representava. “Como não houve o cumprimento dos prazos administrativos e o problema se agravou, foi necessária a demolição em razão da segurança e da saúde pública”, destacou.

O diretor Rodolfo Tibério Penela acrescentou que a demolição e a limpeza da área também seguiram orientação do Corpo de Bombeiros, que emitiu parecer técnico apontando risco iminente à segurança dos moradores.

A Prefeitura reforça que denúncias sobre imóveis abandonados ou em situação de risco podem ser encaminhadas ao Departamento de Fiscalização pelo telefone (16) 3362-1062 ou à Defesa Civil pelo (16) 3368-1437, para avaliação e providências cabíveis.

Leia Também