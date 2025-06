Prefeitura realiza conserto de semáforos danificados em São Carlos

Semáforo na avenida Getúlio Vargas foi consertado - Crédito: colaborador

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do Departamento de Trânsito, realizou nesta quinta-feira (5) a manutenção e o conserto de dois semáforos que haviam sido danificados em diferentes pontos da cidade.

Um dos casos ocorreu no cruzamento da Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira com a Avenida Getúlio Vargas, no Jardim São Paulo. Na última segunda-feira (2), um caminhão enroscou na fiação e provocou a queda do semáforo. De acordo com o motorista, que trafega pelo local diariamente, outro caminhão da mesma empresa já havia passado momentos antes sem dificuldades. No entanto, ele notou que os fios de telefonia estavam mais baixos que o habitual, o que causou o incidente.

O segundo ponto afetado foi na Avenida Papa Paulo VI, no Jardim Cruzeiro do Sul, onde a fiação do semáforo foi furtada por criminosos, comprometendo o funcionamento do equipamento.

