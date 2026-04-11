Prefeitura realiza audiências públicas para construção do Plano de Arborização Urbana

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal do Clima e Meio Ambiente, segue promovendo audiências públicas para a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. A iniciativa tem como objetivo ampliar o diálogo com a sociedade civil e garantir que o documento final reflita as necessidades e expectativas da população.

De acordo com o secretário de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, a participação popular é fundamental para a construção de um plano eficiente. Ele destacou especialmente a importância do envolvimento dos moradores do bairro Cidade Aracy e reforçou o convite para a próxima audiência.

O encontro será realizado no dia 13 de abril, às 18h, na Escola Luiz Viviane, localizada na rua Reinaldo Pizzani, 580. Durante a reunião, serão apresentados o diagnóstico já elaborado, o cronograma das atividades e o mapeamento da arborização no município.

“O trabalho técnico está sendo conduzido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Exalq/USP), sob coordenação do professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, que estará presente para expor os resultados, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões da população. Queremos um plano completo, atualizado e adequado à melhoria da nossa cidade”, afirmou Zanquim.

Além desta audiência, uma nova reunião está prevista para o dia 29 de abril, às 19h, na Câmara Municipal de São Carlos. A expectativa é de que os encontros contribuam para a construção de uma política pública mais participativa e eficaz na ampliação e manutenção da arborização urbana.

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